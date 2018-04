Sagen om Yrsa: Ansvarlig politiker lover reparation nu

Yrsa er sejlklar om senest fjorten dage, lover Svendborg-politiker. Nu behøver dyreejer alligevel ikke slagte sine kreaturer.

Kreaturprammen Yrsa er sejlklar om senest to uger.

Sådan lyder det nu fra Svendborgs ansvarlige politiker på området, Bruno Hansens (SF).

Han er formand for Svendborg Kommunes Miljø- og Naturudvalg og ked af situationen.

- Inden for de næste fjorten dage, skal Yrsa på vandet, så vi kan sikre, at dyrene kommer ud og pleje naturen. Det er jo derfor, vi har Yrsa, siger Bruno Hansen.

Hvert år sejler kreaturprammen Yrsa mere end 300 dyr ud til det sydfynske øhavs øer og holme. Men i år har prammen ligget stille.

Yrsa trænger til en større reperation på værft, men de fire øhavskommuner, som ejer prammen, har ikke fået sendt prammen af sted.

Imens har dyreejere stået frustreret tilbage uden mulighed for at få deres dyr ud på græs.

På Taasinge har kreaturejer Henrik Nymark Hansen været tæt på at slagte sine dyr, fordi de ikke kunne komme på græs på Hjortø og Hjelmshoved, hvor han har græsningsaftaler.

- Vi har ikke været gode nok

Synes du, I har behandlet dyreejere og lodsejere godt nok ved at lade dem gå rundt i uvidenhed i flere måneder, inden i tager affære?

- Nej, det har vi selvfølgelig ikke. De har haft en forventning om, at de kunne få deres dyr sat ud på samme tidspunkt i år, som de har kunnet alle de forgående år. Så nej, den opgave har vi ikke løst godt nok, siger Bruno Hansen og fortsætter:

- Men det har været fordi, der har ligget den meget store opgave at finde ud af, om man skulle investere mellem 300.000 og 400.000 i det skib, og det har kommunerne indbyrdes ikke kunnet finde ud af hurtigt nok.

Yrsa får da heller ikke den store renovering dette forår. I første omgang gælder det om at få prammen på vandet.

Men Bruno Hansen lover, at fra Svendborg Kommunes side er der også i fremtiden opbakning til Yrsa.

- Fremadrettet vil jeg sige i forhold til Svendborg Kommune, at vi føler os forpligtet til at løse den her opgave, som jo hænger sammen med Natura 2000-planen. Der skal være ynglemuligheder for fuglene, og det sikrer vi blandt andet med afgræsning.