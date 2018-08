Salget buldrer af sted hos fynsk robotfirma

I første halvår af 2018 steg salget af MiRs selvkørende mobile robotter med 130 procent. Antallet af medarbejdere har netop passeret 110. Det er en fordobling siden årsskiftet, og nu udvider virksomheden igen.

Mobil Industrial Robots, MiR, med base i Odense er Danmarks hurtigst voksende robotproducent.

Industrien leder efter nye måder at optimere produktionen for at øge konkurrenceevnen. Der har vi ramt den helt rigtige timing med vores mobile robotter. Thomas Visti, administrerende direktør, MiR.

Resultatet for første halvår viser, at robotproducentens selvkørende mobile robotter går som varmt brød. I forhold til første halvår af 2017 er salget steget med 130 procent.

- Industrien leder efter nye måder at optimere produktionen for at øge konkurrenceevnen. Der har vi ramt den helt rigtige timing med vores mobile robotter, siger Thomas Visti.

Samtidig udvider MiR for anden gang siden årsskiftet sit hovedkvarter. Der bliver nu tilføjet yderligere 50 procent ekstra kvadratmeter til hovedkvarteret i Odense.

Det sker for at få plads til en større produktion og virksonhedens mange nyansatte medarbejdere. Antallet af medarbejdere har netop passeret 110, og det er altså en fordobling siden årsskiftet.

Læs også Mir-robot vokser i udlandet

Væksten skyldes ifølge virksomheden selv, at de selvkørende robotter har vist deres værd ude i virkeligheden.

Blandt MiRs kunder findes mange multinationale koncerner som Honeywell, Danone, Flex og Airbus, der efter at have testet anvendelsesmulighederne med MiRs robotter vender tilbage med bestillinger på større flåder.

Også i andre sektorer vinder de mobile robotter ind, og senest har en kinesisk distributør ved navn Bionlink fået leveret 25 MiR-robotter, som skal automatisere logistikken på en række kinesiske hospitaler.

Mål: 100 procent vækst i 2018

Det betyder også, at forventningerne til resten af året er tårnhøje:

- Her i tredje kvartal forventer vi, at vores nye robot MiR500 også kommer til at sætte et positivt præg på ordrebogen. Vi har netop lanceret robotten, som kan automatatisere transporten af større, tunge emner og paller, og vi mærker allerede en stor interesse for MiR500 fra både distributører og slutkunder. Desuden oplever vi generelt, at mobile robotter er blevet så velkendt en teknologi, at kunderne nu ofte bestiller større flåder på op til 20-25 robotter til deres produktion, siger Thomas Visti:

I 2017 omsatte MiR for 77,6 millioner kroner og kunne fremvise et overskud på 4,2 millioner kroner. Med den foreløbige vækst i år er MiR godt på vej mod sit budget mål på minimum 100 procent vækst i 2018.

Udover hovedkontoret i Odense har virksomheden også regionale kontorer i New York, San Diego, Frankfurt, Singapore, Shanghai og Barcelona.

På tegnebrættet er også planer om, at MiR skal være repræsenteret i Japan eller Korea.

Læs også Ansætter 50 mand: Fynsk robotvirksomhed i voldsom vækst