Se billederne: Fyn ramt af sne i marts

Usædvanligt sent snevejr har onsdag morgen ramt store dele af landet.

Fuglene kvidrer og i morgen begynder påsken for alvor. Imens mange forbereder sig på de kommende dages påskefrokoster, daler sneen langsom ned over Odense onsdag formiddag.

Et snevejr i nattetimerne har flere steder givet mere end fem centimeter sne på Fyn.

Skærtorsdag og langfredag kan en ny omgang vintervejr med sne ifølge TV 2 Vejret ramme landet.

Snevejr i Ringe Foto: Leon Nørgaard

Snevejr i Odense Foto: Lars Toftegaard

Snevejr i Nyborg. Foto: Sonny Bendiksen

Fra onsdag aften til fredag viser prognoserne, at der kal falde mellem 10 og 15 centimeter sne, hvor der kommer mest - lokalt kan det endda ikke udelukkes, at der falder større mængder sne.

Usædvanligt sent vintervejr

Selvom det kan sne i alle forårsmånederne, så er det langt fra hvert år, vi ser så markant vintervejr sidst i marts.

Det kan dog lade sig gøre med både store mængder sne og forårssnestorme.

Den 29. marts 1985 gav et lille intenst polarlavtryk 40 centimeter sne og vindstød af stormstyrke, og den 14. april 1966 blev Danmark ramt af alle tiders sene snestorm, hvor store mængder sne, kraftig blæst og dagsfrost gav et usædvanligt sent vintervejr.

I nyere tid har vi også haft sene snevejr. I 2016 faldt der lokalt store mængder sne den 24. april, og i 2011 var der flere steder i landet snevejr så sent som den 3. maj.

Foto: Lisbeth Hundahl Pedersen

Foto: Lene Korsgaard Modin

Foto: Heidi Christina Simonsen

Foto: Tenna Schou