Se videoen: Her letter dragerne til et vildt ridt

Fem mænd med hang til vilde eventyr har kastet sig ud i endnu en vanvittig udfordring. De kitesurfter lige en tur rundt om Ærø torsdag, som de første nogensinde.

Der er bare nogen, der er draget af eventyr og vilde udfordringer. Og det er de i familien Beckett fra Faaborg.

Torsdag morgen kastede de sig ud i en ny vanvittig ide. De ville tage turen fra Faaborg og rundt om Ærø på foil kites på fire timer. En tur, som ifølge familien er på omkring 100 kilometer, og som ingen andre har prøvet før.

Det er fuldstændigt vildt derude. De flyver jo hen over vandet Vibeke Beckett, mor og farmor til kitesurferne

- Jeg har lige fået en melding fra følgebåden ved Marstal. Det er fuldstændigt vildt derude. De flyver jo hen over vandet, lyder det fra Vibeke Beckett.

Hun er mor til Anders (43) og Thomas (44) og farmor til Emil på 19 og Johan på 18, der sammen med kammeraten Frederik fra Holbæk "lettede" med deres foil kites klokken 9 ved Faaborg.

De har stået på ski, siden de kunne gå

Og dét der med at få vilde ideer og gennemføre dem - det ligger dybt i familien Beckett.

- Sådan er det bare. De elsker det vilde liv. Anders og Thomas har besteget det koldeste bjerg i verden, og som de eneste stået på ski ned af det. Og når Johan og Emil bliver studenter til sommer, så sejler de over Atlanten, fortæller Vibeke Beckett, der også selv har taget turen over Atlanten i båd.

Familien har en hytte i Norge, og der lærte de to brødre, Anders og Thomas at stå på ski.

- De har jo stået på ski, siden de kunne gå. Jeg tror, det har tændt en lyst til udfordringer, griner Vibeke Beckett, der er stolt over sine sønner og børnebørn.

- Jeg synes, det er dejligt og sjovt, at de gør det. Og jeg bakker altid op. Det er jo aldrig dumdristigt, det de gør. Alt er planlagt ned i detaljer, og de er altid velforberedt.

Endnu et flueben vinget af

Kitesurfing blev i mange år betragtet som en ekstremsport, hvor man surfer hen over vandet i høj fart.

- Der kan da gå ting galt. Nu er de ved Marstal, og hvis de rammer en sten eller en forkert sø, så kan det være svært at komme op igen. Men heldigvis har de en følgebåd med rundt. Og de har også radioudstyr på, så de kan komme i kontakt med hinanden, fortæller Vibeke Beckett.

Vibeke Beckett håber på, at alt går godt. Og hun er klar til at tage imod sønner og børnebørn, når de lander i Faaborg igen over middag.

- Jeg tror, at for dem er det bare endnu et hak, inden de får en ny idé, griner hun.

TV 2/Fyn følger med - og tager imod de fem i Faaborg.