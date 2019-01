Stenkast fra motorvejsbroer: Skjulte kameraer skal afsløre gerningsmænd

Rigspolitiet har indkøbt et antal kameraer, som kan opsættes skjult ved udvalgte motorvejsbroer rundt om i landet. Det oplyser Rigspolitiet i en redegørelse.

- De skjulte kameraer kan navnlig anvendes til at understøtte efterforskningen af de alvorligste hændelser, skriver Rigspolitiet i et svar til justitsminister Søren Pape Poulsen (K).

Kritik for manglende kameraer

For to år siden blev en tysk familie ramt af en stor betonflise på den fynske motorvej. Kvinden døde på stedet, og manden blev invalid.

For at sætte en stopper for stenkast ved motorvejsbroer, sagde justitsminister Søren Pape Poulsen i november 2017, at han ville sætte 30 kameraer op på udvalgte steder.

Men kun tre ud af 30 kameraer er sat op i slutningen af august 2018, viste en aktindsigt fra Justitsministeriet og oplysninger fra Rigspolitiet ifølge Radio24syv.

Det blev mødt med kraftig kritik fra blandt andet Socialdemokratiet.

- Det er simpelthen mangel på respekt. Vi havde fået lovning fra Søren Pape Poulsen på, at kameraerne ville blive sat op inden årsskiftet. Jeg troede, de alle sammen var sat op, og der var styr på det, sagde Socialdemokratiets retsordfører, Trine Bramsen, dengang til Radio24syv.

I alt 62 kameraer sat op

Oplysningerne om de skjulte kameraer kommer i et skriftligt svar fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til Peter Kofod (DF).

Peter Kofod (DF) han har bedt justitsministeren præcisere, hvor mange kameraer, der nu er opsat ved de 30 udsatte motorvejsbroer.

I redegørelsen oplyser Rigspolitiet, at "der på de 30 udvalgte motorvejsbroer, hvor der er blevet opsat synlig tv-overvågning, i alt er blevet opsat 62 permanente kameraer."