Fyns Politi: Skud blev affyret mod far og søn på fire år i Vollsmose

En far og hans lille søn på fire år blev forsøgt dræbt med skud på Bøgetorvet i Vollsmose i Odense onsdag i sidste uge, mener politiet.

I alt fire mænd er af Retten i Odense blevet varetægtsfængslet i sagen.

Torsdag har der været retsmøde med tre af mændene. En dommer har vurderet, at der er begrundet mistanke om forsøg på farlig vold for tre af mændenes vedkommende. Eller at de på hensynsløs måde har udsat tilfældige for livsfare, oplyser specialanklager Klaus Lauridsen fra Fyns Politi.

Det vil sige, at dommeren ikke umiddelbart har nikket til påstanden om, at motivet med skyderiet var at dræbe.

Lukkede døre

Tirsdag blev den første mand i sagen varetægtsfængslet i et retsmøde, som foregik bag dobbelt lukkede døre, oplyser specialanklageren.

Forbrydelsen foregik onsdag 20. februar ved 16-tiden. Ifølge politiets sigtelse blev der affyret et eller flere skud.

Hvilket våben, der er tale om, ønsker Klaus Lauridsen ikke at sige noget om. Han henviser til, at retsmødet torsdag er foregået bag lukkede døre af hensyn til politiets fortsatte efterforskning.

To af de mænd, der blev fremstillet for dommeren torsdag, er 23 år. Den tredje er 19.

Hvordan de stiller sig til politiets sigtelse, er ikke oplyst. Men de overvejer, om de vil kære dommerens kendelse til Østre Landsret.