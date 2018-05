Skudattentat mod fængselsbetjent: Ankesag åbnes

Retten i Svendborg tager onsdag hul på ankesagen i sagen, hvor en fængselsbetjent blev skudt to gange i benene foran Nyborg Fængsel.

For lidt mere end to uger siden lykkedes det for den tidligere leder af indvandrerbanden Black Army, Wassim Daabas, at smutte fra Retten i Odense ganske kort før han skulle modtage en dom.

Nu skal Wassim Daabas i retten igen. Denne gang drejer det sig om en ankesag i Retten i Svendborg, hvor han er sigtet efter straffelovens paragraf 245, som handler om "legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter", og dermed sagen, hvor en fængselsbetjent i juli 2016 blev beskudt og ramt to gange i benene foran Nyborg Fængsel.

Da der faldt dom i sagen i oktober 2017 ankede anklagemyndigheden byrettens dom, der lød på seks års ubetinget fængsel til Ali Ghani Al-Salmi og ti måneders fængsel til Wassim Daabas.

Domme blev anket

Anklagemyndigheden ankede begge domme, mens Ali Ghani Al-Salmi forsvarer ankede med henblik på frifindelse eller en mildere straf.

Sagen er en nævningesag. Den begynder onsdag og der er afsat seks retsdage.

