Snevejr rammer Fyn - glatte veje flere steder

Der er meldinger om glatte veje flere steder på Fyn, efter et snevejr har passeret øen. Mere sne er på vej.

Et snevejr har torsdag eftermiddag passeret tværs over Fyn, og det har resulteret i glatte veje flere steder på Fyn.

Ifølge Vejdirektoratet er der meldinger om glatte veje omkring Vestfyn, Faaborg og Midtfyn.

Snevejret, der fortsætter i løbet af torsdag aften, forventes at medbringe op mod fem centimeter sne. Derfor kan resten af Fyn også være i risikozonen for glatte veje.

- Risiko for glatte veje i aften og i nat - og måske i løbet af fredag morgen. Vi kommer ned i nærheden og under frysepunktet på vejene. Så kør forsigtigt, siger Per Christiansen fra TV 2 Vejret.

Kraftig blæst på broerne

Ud over sneen blæser det også kraftigt. Den hårde vind har fået Vejdirektoratet til at fraråde vindfølsomme køretøjer over Storebæltsbroen.

Det forventes, at de lette bilister igen kan køre sikkert over broen efter 20-tiden torsdag aften.

Også på Lillebæltsbroerne er der meldinger om kraftig vind. Vinden forventes at aftage ud på aftenen, oplyser Vejdirektoratet.

Snefygning og varmegrader

Lokalt kan blandingen af vind og sne skabe snefygning flere steder.

Når fronten er passeret, forventes det, at temperaturen stiger til et par graders varme. Sneen vil derfor være væk de fleste steder i løbet af fredagen.

Sneen bliver dog ikke væk længe, da TV 2 Vejret spår, at næste uge igen for alvor bliver med frost og snebyger.

Snevejret forventes at have passeret Fyn i løbet af torsdag aften. Foto: TV 2 VEJRET