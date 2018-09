Solouheld på motorvej spærrer delvist motorvej

Søndag eftermiddag er Fyns Politi rykket ud til et solouheld på Svendborg-motorvejen. Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi, Milan Holck Nielsen.

- Vores folk er på stedet. De arbejder så hurtigt, de kan, oplyser vagtchefen.

Fyns Politi fortæller at uheldet fandt sted syd for Ringe. Uheldet fandt sted i nordgående retning.

På trods af uheldet er der fortsat delvist åbent i det ene spor.

Fyns Politi forventer, at oprydningesarbejdet er løst i løbet af kort tid. I skrivende stund kan vagtchefen dog ikke oplyse, hvor lang tid det er.

Milan Holck Nielsen oplyser, at der er tale om et solouheld. Angiveligt skulle et dæk på en bil være sprunget, hvliet foresagede solouheldet.

- Umiddelbart er alt roligt, fortæller vagtchefen.