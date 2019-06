Stor S-overraskelse kan måske være på vej

Valgresultaterne taler deres eget sprog - Socialdemokratiet har haft et flot valg på Fyn, hvor de er gået 1,4 procent frem og dermed beholder deres fem fynske mandater.

Jeg tror da, at en del af den stigning skyldes mig og min valgkamp. Bjørn Brandenborg, folketingskandidat, Socialdemokratiet

Men hvem skal så have de eftertragtede pladser i Folketinget?

Der er meget, der skal gå galt, hvis Dan Jørgensen, Trine Bramsen og Jan Johansen ikke genvinder deres mandater i Folketinget. Det er dog en helt anden snak, når det kommer til Julie Skovsby, Erik Christensen og Bjørn Brandenborg og de to sidste mandater.

Kamp om mandaterne

I Svendborgkredsen, hvor 27-årige Bjørn Brandenborg stiller op, har S senest fået et mandat valgt i 1998. I år er Socialdemokratiet gået hele 4,6 procent frem.

- Det er helt vildt. Det er en fantastisk stigning i sig selv, siger Bjørn Brandenborg til TV 2/Fyn torsdag morgen og fortsætter:

- Jeg tror da, at en del af den stigning skyldes mig og min valgkamp.

Nu er spørgsmålet, om det er lykkedes for mig at få folk til at stemme personligt på mig. Bjørn Brandenborg, folketingskandidat, Socialdemokratiet

Og det synspunkt bakker TV 2/Fyns samfundsredaktør Jakob Risbro ham op i:

- Bjørn Brandenborg har ført en ekstremt synlig valgkamp på Sydfyn. Han valgte allerede for et par år siden at flytte til Langeland for at være lokalt forankret i den kreds, hvor han er opstillet. Når man ser på tallene for Svendborg-Langeland-kredsen, er Socialdemokratiet gået meget mere frem end i de øvrige kredse på Fyn, og det kunne godt tilskrives Bjørn Brandenborgs meget synlige valgkamp, siger Jakob Risbro.

En anden, der er med i kampen om Socialdemokratiets to sidste mandater, er Erik Christensen fra Odense Øst-kredsen. Her er Socialdemokratiet gået to procent tilbage.

- Det er naturligvis alvorligt, at vi er gået tilbage i den kreds, hvor jeg stillede op. Men lige nu er det umuligt at sige, hvad der er årsagen til tilbagegangen. Om det er politikken eller kandidaten, den er gal med, det må vi nu analysere, siger Erik Christensen til TV 2/Fyn.

Håber og tror på det

Bjørn Brandenborg holdt valgfest onsdag aften ved sine forældre i Svendborg, hvor han torsdag også sidder og venter i spænding på, at de personlige stemmetal ruller ind.

Han tror og håber på, at det kan lykkedes for ham at kapre det ene af de to sidste mandater.

- Nu er spørgsmålet, om det er lykkedes for mig at få folk til at stemme personligt på mig, siger Bjørn Brandenborg.

Erik Christensen mener ikke, at det kun er to socialdemokratiske mandater, der er usikkerhed om.

- Som jeg ser det, er Dan Jørgensen og Trine Bramsen sikre, mens Skovsby, Johansen, Grandt, Brandenborg og jeg slås om de andre tre mandater, siger spidskandidaten i Odense Østkredsen.

- Nu må vi se, hvordan de personlige stemmer fordeler sig.