28-årig får kæmpebøde - snuppet to gange på en nat med lattergas

Under en ransagning af en 28-årig mands bil sidste efterår fandt en patrulje fra Fyns Politi 74 uåbnede lattergaspatroner. Bilen var parkeret bag et boligbyggeri i Dalum ved Odense, og det var hverken første eller sidste gang politiet havde fundet lattergas i bilen.

Samme nat - omtrent tre timer senere - blev manden stoppet, da han kørte på Kløvermosevej i Odense. Denne gang med 21 delvist fyldte lattergaspatroner i bilen.

Den 28-årige bilejer vidste sandsynligvis allerede den efterårsnat, at han var i problemer. Manden havde nemlig intet anerkendelsesværdigt formål med at have lattergaspatronerne, og han blev derfor sigtet og senere tiltalt for at forsøge at sælge lattergassen.

Men den mest alvorlige anklage mod ham var en helt anden, da han mandag kom for en dommer ved Retten i Odense.

Lattergas i trykflasker er nemlig farligt gods og kræver særlig opbevaring og transportdokumenter, når man har en vis mængde med i bilen.

Helt forkert

I bilen havde manden 21 trykflasker, som hører under fareklasse 2.2 og transportkategori 3. Alligevel var de ikke forsvarligt stuvet, så de ikke kunne forskubbe sig under transporten.

Den 28-årige havde heller ikke transportdokumenter og brandslukker med. Og så manglede han en uddannelse i at håndtere farligt gods.

Det var måske ikke lige den tiltale, manden havde regnet med ovenpå sine lyssky aktiviteter med at sælge lattergas.