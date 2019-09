Stort regnvejr på vej mod Fyn

Det er på tide at finde regntøj, gummistøvler og paraply frem. Efterårsvejret er for alvor kommet til Danmark, og de næste to døgn vil byde på masser af regn og blæst i det fynske.

Læs også Anden dag i øhavet: Mor står klar på stranden, mens 19-årig svømmer i timevis

- Der er et stort regnvejr på vej, og det kommer til at dominere vejret de næste to døgn, siger meteorolog Sebastian Pelt fra TV 2 Vejret.

- Frem til i morgen (tirsdag, red.) kan der komme mellem 30 og 50 millimeter regn, og vinden vil tiltage, forklarer han.

Risiko for tordenbyger og skybrud

Mandag er ellers startet tør og overskyet de fleste steder på Fyn.

- Fra middagstid stadig tørvejr med temperaturer omkring 16-17 grader og ikke så meget vind, men det bliver der lavet om på. I løbet af eftermiddagen kommer der regn op fra syd, og der kan komme meget regn, siger Sebastian Pelt.

Regnen kan stedvis blive ganske kraftig, ligesom der kan gemme sig tordenbyger i regnen. I forbindelse med dem kan regnen måske være af skybrudsstyrke.