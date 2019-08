Stribevis af uheld med elløbehjul får forsikringsselskab til at reagere

Landets største forsikringsselskab, Tryg, oplever så mange skader med elløbehjul, at selskabet opfordrer til, at evalueringen af forsøgsordningen fremrykkes, så sikkerheden på området kan blive strammet.

- I første halvår 2019 modtog vi rundt regnet 50 anmeldelser på ulykkesforsikringen, og det tal er steget hen over sommeren, hvor anmeldelserne er blevet langt hyppigere. P.t. har vi omkring tre henvendelser om ugen, hvor elløbehjul er involveret. Blandt dem er også sager med personskade af mere alvorlig karakter, og vi frygter, at der vil ske ulykker med fatal udgang, hvis der ikke handles nu, siger Charlotte Dietzer, der er skadechef hos Tryg.

Efter planen skal forsøgsordningen med elløbehjul evalueres i 2020.

- Der er alt for længe til. Udviklingen går rigtig hurtigt for øjeblikket. I løbet af sommeren kom udlejningsløbehjulene også til Odense og Vejle, og flere kommuner er på vej. Alt peger dog på, at der snarere er brug for at stoppe op og foretage nogle reguleringer end at buldre derudaf. Det er et helt nyt transportmiddel, der er mindre end en cykel, samtidigt med at det er lydløst og accelerer hurtigere. Det påvirker dynamikken blandt såvel fodgængere og cyklister som bilister, forklarer Charlotte Dietzer.

Politi: Odenseanere føler sig utrygge

I juli satte løbehjulsfirmaet Voi 250 elløbehjul på gaderne i Odense. Allerede i dagene efter væltede det ind med klager til Fyns Politi. Klagerne lød på, at borgerne i Odense følte sig utrygge og generede af de mange nye elløbehjul.

Voi fortalte dengang til TV 2/Fyn, at selskabet ikke har oplevet så mange klager i forbindelse med elløbehjulenes indtog i andre byer som i Odense. Firmaet mener, det er politiets opgave at sikre, at færdselsreglerne bliver overholdt.

- Vi er rigtig glade for, hvordan odenseanerne har taget imod de nye elløbehjul. Byens borgere bruger vores service. Vi er klar over, at sikkerhed er det vigtigste, og derfor gør vi meget for at lære folk, hvordan man skal køre på elløbehjulene, sagde kommunikationschef Kristina Nilsson til TV 2/Fyn i juli.

Det tyske firma Tier har i løbet af sommeren placeret yderligere 440 elløbehjul forskellige steder i Odense.