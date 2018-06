Supermarked i gammel grisestald åbner på Fyn

Erholm Fødevaremarked er et alternativ til private gårdbutikker og Føtex og Superbrugsen. Minisupermarkedet med fynske fristelser åbner 23. juni i Aarup.

I en gammel grisestald på Erholms Gods i Aarup åbner i juni et fødevaremarked - et alternativ til fynboer, der helst lader indkøbsvognen ved de traditionelle supermarkeder stå og i stedet handler lokale varer, trukket op af jorden lige inden, dankortet farer gennem betalingsmaskinen.

Erholm Fødevaremarked skal derfor være en konkurrent til Føtex, Superbrugsen og andre dagligvarebutikker og et alternativ til de enkeltstående gårdbutikker langs de fynske landeveje.

- Det vigtigste er, at det er kvalitet, og så skal det være mindre fynske producenter, der måske ikke producerer i så store mængder, at de selv kan sælge til etablerede supermarkeder, fortæller Trine Cederfeld, næstformand i Erholm Fødevaremarked.

Op til 16 producenter af fynsk flæskesteg, rababersaft og knasende gulerødder kan leje sig ind i fødevaremarkedet på godset.

Idéen er dermed, at fynboerne kun behøver køre ét sted hen for at sammensætte en menu med rib eyes fra en ko, der har græsset i baghaven, og kartofler, der er trukket op af svendborgensisk muld.

Populært koncept

- Det er et alternativ til, at hver producent har sin egen gårdbutik, hvor folk ikke kommer så tit. Her kan de samle deres små gårdbutikker, forklarer Trine Cederfeld.

Fynboerne har tidligere taget godt imod et lignende koncept, da Madsamling i maj åbnede i Svendborg, og allerede fra februar har beboere i Ringe kunne handle lokale varer i Madsamling.

Hvor kunderne i Erholm Fødevaremarked kan shoppe på tværs af boderne hver dag og mærke supermarkedsstemningen, køber Madsamlings kunder ind på nettet og henter én gang om ugen.

Fødevaremarkedet på Erholm Gods er finansieret af Lokale Aktionsgrupper (LAG-midler), der støtter udvikling i lokalsamfund.

I svinestalden knokler håndværkerne hyret Trine Cederfeld med at få forvandlet den gamle stald til et indkøbsmarked inden åbningen den 23. juni.

