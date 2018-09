Sygdom og død bag Storebæltsbroens stål

Tusindvis af italienere er blevet syge, og mindst 400 er døde, som konsekvens af forureningen fra det stålværk, der leverede cirka 80.000 ton stål til byggeriet af Storebæltsbroen.

Det skriver Avisen Danmark og Tv 2/Fyn.

Broen åbnede i 1998, og stålet ligger i dag som brofag under asfalten på Østbroen.

Stålet blev produceret i årene 1992-1996 på stålværket i Ilva i den syditalienske havneby Taranto, hvor man i dag kan se konsekvenserne af stålproduktionen gennem de sidste to-tre årtier.

Indbyggerne i byen bliver i unormalt omfang syge af kræft samt hjerte- og lungesygdomme.

De danske medlemmer af Europa-Parlamentet Margrethe Auken og Christel Schaldemose, der har fulgt problemerne med produktionen på Ilva, kalder den danske forbindelse “pinlig” og “ærgerlig”.

Ilva har konsekvent undladt at leve op til miljølovgivningen og sparet store summer på det. Stålet til Storebæltsbroen var en del af en opgave til 2,9 milliarder kroner, og den italienske entreprenør bag arbejdet var over en halv milliard kroner billigere end nærmeste konkurrent.

Det er stålværket her, Ilva, der har leveret stål til Storebæltsbroen. Foto: Thomas Greve

Flere gange i 1990'erne advarede de italienske myndigheder om en truende miljøkatastrofe i Taranto. Ilva blev udråbt som den største trussel mod miljøet i området, uden at der blev rettet op på forholdene.

Det fik heller ingen konsekvenser for Ilvas status som stålleverandør til Storebæltsbroen.

Selv om selskabet bag broen havde et tilsynskontor i Taranto, som danske nøglemedarbejdere besøgte, optræder problemerne ingen steder i de tilsynsrapporter, Avisen Danmark og Tv 2/Fyn har fået aktindsigt i. Der fremgår heller ingen direkte krav til miljø og arbejdsmiljø hos underleverandører i kontraktmaterialet for opgaven.

Til gengæld var der i Danmark krav om, at opførelsen af broen samt driften ikke måtte øge forureningen i Storebælt.

Den daværende direktør for selskabet bag broen, Mogens Bundgaard-Nielsen, ønsker ikke at stille op til interview, men afviser at have kendt til forureningen hos broens underleverandør.

Også den nuværende direktør for Sund & Bælt, Mikkel Hemmingsen, har afvist at udtale sig, men ifølge kommunikationschef Lene Gebauer Thomsen kender den nuværende ledelse heller intet til sagen. Hun mener, at selskabet altid har taget sit samfundsansvar alvorligt.

Ilva er stadig Europas største og nu tredjemest producerende stålværk. Verdens største stålproducent, ArcelorMittal er ved at overtage værket, der stadig ikke lever op til miljølovgivningen. Den nye ejer har fået frem til 2023 til at bringe alle forhold i orden. Ilvas ledelse har afslået Avisen Danmark og Tv 2/Fyns forespørgsel på interview.