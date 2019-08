Telenedbrud ramte sygehuse i Region Syddanmark

Opdateret Opdateret med kommentar fra TDC: - Vi tager situationen meget alvorligt og beklager dybt de gener, det har medført for borgerne og medarbejderne i regionen, skriver TDC i en mail til Ritzau.

Et nedbrud på TDC's telefonnet gav lørdag store problemer i Region Syddanmark.

Patienter kunne ikke komme i kontakt med hverken sygehuse eller lægevagten som følge af nedbruddet.

Det oplyste koncerndirektør i Region Syddanmark Kurt Espersen.

- Det begyndte i går eftermiddags, men nu her i dag er det blevet mere omfattende og udbredt end tidligere, sagde han til Ritzau.

Ifølge Kurt Espersen har TDC oplyst, at der er to fejl, som forårsager problemerne.

Personale kunne ikke kommunikere

Nedbruddet på telefonnettet har også givet problemer på Odense Universitetshospital, hvor personale har ikke har kunnet kommunikere internt.

Der blev dog fundet en alternativ løsning, hvorfor patientsikkerheden ikke er i fare, oplyser Kurt Espersen.

- Den største udfordring er, at de, der ringer til lægevagten, ikke kan komme igennem. Derfor melder vi ud, at de bare skal tage til den akutmodtagelse, som er nærmest, hvor de bor, siger Kurt Espersen.

Der skulle ikke være nogen problemer med at komme igennem til 112.

Søndag morgen oplyste TDC til Ritzau, at selskabet har løst problemerne på telefonnettet i Region Syddanmark.

Ikke første gang

Det er ikke første gang, at et telefonnedbrud hos TDC rammer sygehusene i Region Syddanmark. Den 4 juni i år var det også galt.

Her blev Fyns Politis telefoner også ramt, så det ikke var muligt at komme igennem på telefon 114.

Region Syddanmark oplyste søndag morgen, at TDC og regionen i løbet af de kommende dage vil lave en grundig gennemgang af, hvad der gik galt, så lignende telefonnedbrud kan undgås en anden gang.

- Regionen er ikke bekendt med, at de ustabile telefoner skulle have haft alvorlige konsekvenser for patienter, skriver regionen i pressemeddelelsen.