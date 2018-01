Tidligere fynsk MF'er død

Den markante fynske politiker Alfred Hansen er død. Alfred Hansen sad i Folketinget for Retsforbundet og var med til at stifte Borgerlisten i Odense. Alfred Hansen blev 85 år.

I fredags døde den markante fynske politiker Alfred Hansen. Han blev 85 år gammel.

Alfred Hansen var tidligere aktiv i både landspolitik og i odenseansk politik. Han var blandt andet valgt til Folketinget for Retsforbundet i perioden fra 1977 til 1981, hvor han havde en række ordførerskaber for partiet, og han var folketingskandidat for partiet fra 1964 til 1990.

Dannede Borgerlisten i Odense

I den odenseanske politik gjorde Alfred Hansen sig også gældende, da han i 1993 dannede Borgerlisten. Ved valget samme år var han tæt på at blive valgt ind i Odense Byråd.

Det var også Alfred Hansen, der var en af hovedkræfterne, da Lokallisten Region Syddanmark blev dannet. Her lykkedes det blandt andet at få valgt Jørgen Pless fra Svendborg til regionsrådet i Region Syddanmark.

Alfred Hansen var også en stærk drivkraft bag Korup Lokal TV, hvor han både var organisator som formand og selv optrådte som journalist.

Flittig debattør

TV 2/Fyns politiske kommentator, Jesper Buch, siger om Alfred Hansen:

- Jeg har kendt Alfred, siden jeg kom til Odense for over 30 år siden. Alfred Hansen var en utrættelig forkæmper, for det han troede på. Han havde stærke meninger, og han gav aldrig op. Heller ikke, selv om det var op ad bakke og i strid modvind. Altid veloplagt og med stort overskud. Temperamentsfuld og nærværende. Og flittig debattør i læserbrevene, hyppig tilhører til byrådsmøderne i Odense og flittig gæst til borgermøder.

Alfred Hansen var oprindeligt uddannet lærer fra Skaarup Seminarium på Sydfyn. Efter uddannelsen blev han ansat som lærer på Frørup Centralskole, og blev siden ansat på Korup Skole, hvor han var ansat frem til pensionen som 70-årig i 2002.