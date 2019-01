Politiet efter knivstik: For tidligt at sige noget om motiv

En 21-årig kvinde er i kritisk tilstand, efter hun er blevet stukket med en kniv i Lærkeparken i Vollsmose tirsdag eftermiddag.

Til TV 2/Fyn fortæller politikommissær og efterforskningsleder Jack Liedecke fra Fyns Politi, at kvinden er livstruende såret efter knivstikkeriet.

- Hun er på operationsbordet lige nu, og hun er i en kritisk tilstand, siger Jack Liedecke.

Han bekræfter, at der er tale om et familieopgør, men kan endnu ikke sige noget om den familiære relation mellem det 21-årige offer og den 53-årige gerningsmand.

Politikommissæren fortæller, at der var flere personer til stede i lejligheden, da kvinden blev stukket. De er alle i færd med at blive afhørt.

- Vi har endnu ikke noget motiv. Vi må se, om de afhøringer, vi foretager i dagens løb, kan afklare det. Der var flere personer til stede, men præcis, hvor mange der var, ved jeg ikke. Jeg ved bare, at der var flere, siger Jack Liedecke.

Han forventer, at politiet kan komme med en udmelding omkring et muligt motiv for knivstikkeriet senere på aftenen tirsdag.

- Engang i løbet af aftenen, når vi får afhørt de forskellige, så melder vi ud, siger politikommissæren.

Han fortæller, at politiet er ved at få personundersøgt den anholdte 53-årige mand, der efterfølgende skal afhøres i aftenens løb.

- Så må vi se, om vi kan blive klogere ad den vej. Og så vil vi i samarbejde med anklagemyndigheden efterfølgende vurdere, hvad der skal ske med ham, siger Jack Liedecke.