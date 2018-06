Tørke truer sankthans: Der er brug for flere dages regn

Beredskab Fyn indførte onsdag et afbrændingsforbud, der gør det forbudt at tænde bål. Forbuddet gælder også sankthans-bål, hvis ikke regnen kommer og forbuddet bliver ophævet inden.

Det knaser, hver gang Tyge Mortensen samler en kvist eller gren op for at kaste den på det flere meter høje sankthans-bål. I landsbyen Rudme syd for Ringe er byens sankhans-bål mere end klar til 23. juni.

- Her kører alle haveaffald til hele året, og så futter vi det af til sankthans, og det plejer at være en kæmpe fest, der samler landsbyen, så det er noget, vi egentlig går og glæder os til, siger Tyge Mortensen.

Men onsdag morgen har Beredskab Fyn indført et afbrændingsforbud, der i yderste konsekvens kan sætte en stopper for sankthans-bålene.

- Nu er der selvfølgelig lidt tid til sankthans endnu. Vi kan nå at få noget vand inden, men ellers så er det faktisk også bandlyst, hvis man ikke har en godkendt bålplads til det, fortæller Mikael Enevold Pedersen, der er myndighedschef i Beredskab Fyn.

Vigtig tradition

I Rudme er de kede af udsigten til ikke at kunne tænde deres bål til sankthansaften.

- Vi kommer til at mangle det der samlingssted og det fællesskab det giver. Det er jo ikke bare for at få vores haveaffald brændt af. Det er jo for at mødes og synge sammen og drikke kaffe sammen og få en bajer sammen. Og så tjekke hinanden ud i nogle timer. Det er en tradition, vi har haft i mange år. Altid faktisk, fortæller Tyge Mortensen.

Afbrændingsforbuddet er blevet indført, fordi der efter flere ugers høj sol og mangel på regn er blevet meget tørt på hele Fyn. Derfor forstår Tyge Mortensen også godt, at forbuddet er blevet indført.

- Ja for pokker, det er så tørt som bare pokker, siger han og betragter de gule og afsvedne omgivelser rundt om det høje bål.

Sjælden tør forsommer

Søren Strandgaard er seniorkonsulent hos Naturstyrelsen på Fyn. Han understreger, at Fyn er særlig tør i år.

- I de mange år, jeg har arbejdet med fynsk natur, kan jeg ikke huske en forsommer, der er lige så tør som den, vi har lige nu. Det betyder, at der er risiko for skovbrande og naturbrande i stor stil, forklarer han.

Han fortæller, at det på Fyn især er områder som Flyvesandet, Svanninge bakker og naturområder på Sydlangeland, der er ekstra brandfarlige. Og så er skovene også udsatte.

Regn kan redde Sankt Hans

Hvis fynboerne alligevel skal have mulighed for at sende heksene til Bloksbjerg til sankthans, kræver det, at der falder en del regn over de fynske haver og landskaber.

- Som det er lige nu, så er det simpelthen så tørt, at hvis det kun regner lidt, så er det hurtigt væk igen. Så det skal regne over flere dage, før vi kommer til at ophæve forbudet, siger Mikael Enevold Pedersen fra Beredskabsstyrelsen.

Hans kollega Kenny Christensen, der er myndighedsleder ved Beredskabs Fyn, understreger, at sankthans ikke er aflyst endnu.

- Vi holder os skarpe i forhold til, hvor meget vand der kommer. Men vi har ikke aflyst noget. Vi forholder os til dags dato, og har ikke nogen vurdering af, hvor lang tid afbrændingsforbuddet kommer til at vare. Det afhænger af vejrsituationen, siger han.