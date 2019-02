Nej til Odense: Tour de France-direktør ville have Nyborg

'Hvorfor blev det Nyborg og ikke Odense?', blev der spurgt på et pressemøde torsdag formiddag, hvor planerne for Tour de France 2021 officielt blev præsenteret.

TV 2 Sport-journalist Dennis Ritter, der spurgte på pressemødet, hvorfor Odense endte med at blive sat ud af spillet, efter at byen længe havde været i kikkerten til at blive en af de danske byer, som løbet skulle forbi.

- Christian Prudhomme og hans team var meget klare om, at de ville have Storebæltsbroen med, lagde Københavns overborgmester Frank Jensen ud med at svare på spørgsmålet. Herefter gav han ordet videre til løbsdirektøren.

- Af hensyn til det sportslige er det meget vigtigt, at målfeltet er så tæt på broen som muligt, sagde løbsdirektør Christian Prudhomme.

Han uddybede.

- Vinden er meget, meget vigtigt for cykelløbet. Dens indflydelse er mere vigtig end selv bjerge nu til dags, sagde Prudhomme.

I sit svar udtrykte han beklagelse over for Odense.

- Vi beklager meget over for Odense. Men .. Første etape vil være fyldt med passion og entusiasme alle vegne. Anden etape er ægte sport. Entusiasme, kræfter, men sport. Det var nødvendigt for os, at vi fik mållinjen lige ved broen, sagde løbsdirektøren.