Odense International Film Festival på tur: Træd ind i den røde campingvogn og få en absurd oplevelse

I løbet af sommerens festivaler og markeder, har man chancen for at krydre sin fadøl med en kortfilm på toppen. Odense International Film Festival turnerer rundt med en rød campingvogn, der rummer kortfilms-oplevelser til alle.

Det kan godt være, at man ikke plejer at forbinde en campingvogn med en biografoplevelse. Ikke desto mindre er det det, der venter dig, hvis du træder ind ad døren til den røde campingvogn kaldet 'OFF-roaderen'.

Campingvognen turnerer rundt i det fynske landskab, som opvarmning til den store Odense International Film Festival, der løber af stablen den 26. august.

OFF - Odense International Film Festival Startede i 1974, og er dermed landets ældste filmfestival

Kortfilm kan blive kvalificeret til den internationale Oscar film festival.

Alle kan sende ind i de forskellige kategorier.

Fejrede 40 års jubilæum i 2015.

OFF's protektor er Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik af Danmark.

Festivalen foregår hvert år i uge 35.

Blandt solbriller og sommerhatte

Den røde campingvogn 'OFF-roaderen' har tidligere været på Heartland Festival, Tinderbox og senest på Ørbæk Markedet.

Blandt solbriller, sommerhatte og gjaldende krejlere kunne man snuppe en pause fra markedsstemningen i den røde campingvogn.

Det prøvede Julie Stigsen fra København, da hun gæstede Ørbæk Markedet.

- Det er anderledes. Det er en lidt varm oplevelse, men meget hyggeligt, fordi det er sådan et lille rum. Meget intimt. Så tæt på lærredet, men på en god måde, siger Julie Stigsen.

Kortfilmene giver en anden oplevelse, end en hel spillefilm, i følge Jacob Pedersen, der koordinerer OFF-roaderen.

- Kortfilm kan jo noget helt specielt, og det har vi virkelig meget lyst til at vise. Det er ofte film, som starter midt i en fortælling, og kan give folk en absurd oplevelse, eller en lykkelig eller glad oplevelse, siger Jacob Pedersen.

Ældste filmfestival i Danmark

Festivalen er en ældre sag, den ældste af sin slags i Danmark med over 40 år på bagen. Men på trods af dens forankring i Odense, er det alligevel vigtigt at vise festivalen frem på en anderledes måde.

- Fordi der også er nogen, der ikke kender festivalen. Det er helt vildt rart at få lov til at sprede vores budskab om vores kortfilm festival. Den har efterhånden mere end 40 år på bagen, og derfor er vi jo vildt glade for at få endnu flere mennesker til, siger Jacob Pedersen.

Næste gang du kan opleve OFF-roaderen er til Kerteminde Kirsebær Festival. Kig efter den røde campingvogn, den burde skille sig lidt ud.