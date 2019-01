Vollsmose: Mulig skudepisode i forbindelse med færdselsuheld

Fyns Politi er talstærkt til stede i Vollsmose, hvor de sent tirsdag eftermiddag efterforsker en mulig skudepisode i forbindelse med et færdselsuheld tidligere på eftermiddagen.

Politiet har ikke nogen meldinger om sårede ved det mulige skyderi.

- Vi efterforsker det mulige skyderi, men er også til stede for at opretholde ro og orden - og ikke mindst for at sikre trygheden i bydelen, skriver Fyns Politi på Twitter.

Opdatering: Klokken 17.19 fortæller Fyns Politi på Twitter, at de efterforsker en mulig skudepisode i forbindelse med uheldet.

Færdselsuheld skete i krydset Vollsmose Allé og Åsumvej, og på grund af uheldet - og altså det mulige skyderi i forbindelse hermed - er Åsumvej lukket mellem Fyrreparken og krydset, hvor uheldet er sket.

Fyns Politi kan endnu ikke sige noget om, hvordan uheldet er sket, eller om der er sket personskade ved hverken uheldet eller skyderierne.

Politiet opfordrer bilister til at vise hensyn.

Skyderi i sidste uge

Fyns Politi indførte fredag i sidste uge, altså for blot fire dage siden - visitationszone i bydelen for at sikre ro, orden og tryghed i Vollsmose og i Odense by som helhed.

Det gjorde de efter et skyderi ved Bøgeparken i torsdags, hvor der blev afgivet flere skud. Ingen blev ramt, men politiet fandt flere patronhylstre på stedet og har efterfølgende anholdt en 23-årig mand.

Politiet mener, der er tale om et igangværende internt opgør mellem lokale grupper i området. Om der er sammenhæng mellem tirsdagens skyderi og episoden i torsdags, er endnu uvist.

Visitationszonen trådte i kraft fredag klokken 16 og opretholdes indtil videre frem til klokken 12 onsdag 6. februar.

I dette område har Fyns Politi oprettet visitationszone efter skyderier.

