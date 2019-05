Brugt fritureolie og gamle flasker: Transportabelt laboratorium sætter spot på genbrug

Det, der engang var en helt almindelig trailer, skal nu ændre skoleelevers syn på plastikaffald.

Traileren udgør fundamentet for et transportabelt laboratorium, der skal bruges til at omdanne affaldsplast til nye produkter ved hjælp af en 3D-printer og en trykstøber.

Bag projektet står ungdomsskolen i Odense, UngOdense, som har døbt projektet Plastic Lab on Wheels. Efter et års udvikling skulle den tirsdag formiddag stå sin prøve på Risingskolen i Odense, hvor 7. a skulle arbejde med plastikaffald som en brugbar ressource.

Idémanden bag projektet er UngOdenses projektmedarbejder Anders Michelsen, som sammen med en ven for halvandet år siden nørdede med, hvordan man med nye læringsmidler kan undervise i plastik. Nu er idéen om et transportabelt laboratorium ført ud i livet og klar til brug.

- Jeg håber, eleverne kommer til at lære mere om energi, for det kan være svært at forstå. Men også at de finder ud af, at plast ikke bare er affald, men også en ressource, som kan genbruges, siger Anders Michelsen.

Fritureolie som energikilde

Plastikken til laboratoriet skal eleverne selv indsamle, sortere og vaske det plastik, de finder.

- Eleverne kan finde ud af, hvor meget plastik, der egentlig ligger, og hvor lang tid det tager at få det nedbrudt. Og også finde ud af hvor lidt der egentlig kan bruges, fordi det er så beskidt, når det ligger, eller er den forkerte plastik, siger Anders Michelsen.

Energien til processen kommer fra brugt fritureolie, solceller og en vindmølle, som står på traileren. På den måde skal skoleklassernes arbejde med laboratoriet bidrage til mere fokus på både klima, miljø og bæredygtighed.

- I Odense sætter vi Verdensmålene helt frem i første række. Eksemplerne er talrige, når vore børnehuse, skoler og ungdomsskolen drager børnene ind i Verdensmålenes univers af bæredygtighed, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley i en pressemeddelelse.

Ny generation af klimaaktivister

Sofus Magelund Kvols og Laurynas Stonis, der begge går i 7. a på Risingskolen, synes, det er spændende at lære om energi og plastik på en anderledes måde.

- Det har været rigtig spændende at samle skrald. Vi fandt alle mulige ting, som vi ikke troede, vi ville finde, siger Laurynas Stonis.

Både han og hans klassekammerat Sophus Magelund Kvols synes, at maskinen er fed. Blandt andet fordi den har et godt formål.

- Det har været en god oplevelse, fordi man sætter fokus på nogle ting, som man ikke tænker så meget over i hverdagen. Både det at vi skal ud at finde alle de mange ting, der ligger på jorden, og at vi bagefter laver det til en 3D model er mega fedt, siger Sophus Magelund Kvols.

Plast Lab on Wheels skal fremover indgå i UngOdenses projekt, "Læring for fremtiden," som handler om forskellige læringsforløb om bæredygtighed, samarbejde med virksomheder og snart Festival for Fremtiden.