Tre fynske virksomheder nomineret til digital vækstpris

17. maj overrækker Væksthus Syddanmark Vækstprisen 2018. Alle tre nominerede virksomheder er fynske.

Prisen vil gå til den virksomhed, som har et ekstraordinært vækstpotentiale med vægt på en digital vinkel.

Sådan lyder opdraget fra Væksthus Syddanmark om Vækstprisen 2018.

En pris, som væksthuset uddeler for første gang. Det sker 17. maj ved et arrangement i Cortex Park på Syddansk Univeristet.

- Vi vil gerne være med til at hylde de virksomheder, der gør det godt. Vores arbejde handler jo om at hjælpe virksomheder, som allerede er ude over iværksætterstadiet, med at vækste yderligere. Og en del af den opgave handler også om at vise de gode eksempler frem til inspiration for andre, siger Jani Lykke Methmann, direktør i Væksthus Syddanmark.

Digital vinkel

Ud over, at den virksomhed, der vinder, skal have vækstpotentiale, skal den også opnå sin vækst med en digital vinkel.

- Det har vi valgt, fordi vi ser, at de virksomheder, som virkelig klarer sig godt i den moderne verden, er dem, som forstår at udnytte de digitale muligheder, vi står overfor. Det vil vi gerne støtte op om, siger Jani Lykke Methmann.

Tre virksomheder er nomineret til prisen i år. Og de er alle fynske. Det drejer sig om virksomhederne Athenas, Cardlay og Intelligent Banker.

En virksomhed som Cardlay er stadig i sin opstartsfase. Det betyder, at virksomheden ikke er begyndt at tjene penge endnu. Men prisen, slår Jani Lykke Methmann fast, gives ikke for et allerede opnået økonomisk resultat. Den bliver givet til den virksomhed, som væksthusets jury vurderer har det største vækstpotentiale.

- Alle virksomhederne har været igennem en nøje udvælgelsesproces. I Cardlays tilfælde har vi for eksempel også set på, hvilke folk der er omkring virksomhedens direktør og stifter Jørgen Christian Juul. Det har også været en faktor, at vi ved, at Jørgen Christian Juul har gjort det før, siger Jani Lykke Methmann.

Holse og Krarup på holdet

Jørgen Christian Juul solgte for tre år siden en to år gammel virksomhed for 100 millioner kroner.

I Cardlays bestyrelse sidder der sværvægtere med rundt om bordet. Det er blandt andre tidligere koncernchef i Nordea, Thorleif Krarup, og tidligere Corporate Vice President ved Microsoft, Klaus Holse.

De kommende uger sætter TV 2/Fyn fokus på de nominerede til Vækstprisen 2018.

