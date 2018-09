TV 2/Fyn inviterer: Kom med backstage og mød Sofie Gråbøl

Hvis du har lyst til at møde skuespilleren Sofie Gråbøl, så har du chancen nu og her. TV 2/Fyn inviterer til et smugkig bag kulisserne ved optagelserne til filmen "Harpiks", inklusiv et personligt møde med folkene bag produktion, for eksempel Sofie Gråbøl.

Det sker tirsdag aften. Arrangementet er ganske gratis, du skal bare melde dig - og eventuelt en ledsager - til via linket nederst i denne artikel.

Der er et stærkt begrænset antal pladser, og blot 25 deltagere får den unikke mulighed. Pladserne bliver fordelt efter først-til-mølle-princippet, så hurtig tilmelding kan anbefales.

Folketjeneste

Arrangementet gennemføres af TV 2/Fyns fagredaktion for kultur og folketjeneste i samarbejde med filmselskabet Zentropa og FilmFyn.

Det sker som en del af TV 2/Fyns nye strategi om at komme tættere på fynboerne med konkrete bidrag til fynboernes hverdagsliv.

- Ligesom TV 2/Fyn arbejder vi jo også "i det fynske folks tjeneste" takket være de otte fynske kommuner, der står bag FilmFyn. Derfor giver det rigtig god mening at samarbejde om folketjenestekonceptet her, når vi har nogle unikke behind the scenes-oplevelser som denne, siger Bo Damgaard, direktør i FilmFyn.

Kig bag kulissen

Det eksklusive besøg på filmsettet finder sted i Fjellebroen på Sydfyn, hvor der lige nu arbejdes i et filmstudie med masser af kulisser og teknik. Her har dygtige filmfolk bygget en kulisse, som skal ligne et forfaldent hus. Her vil man kunne få et spændende indblik i, hvordan store skuespillere og dygtige filmhåndværkere arbejder side og side.

Arrangementet finder sted tirsdag den 2. oktober klokken 19.45, og varer en times tid. TV 2/Fyn er vært sammen med FilmFyn, og fra filmproduktionen vil man blandt andet komme til at møde production manager Josephine Farsø og skuespiller Sofie Gråbøl.

Filmen "Harpiks" er baseret på Ane Riels anmelderroste bestseller af samme navn, og produceres af Zentropa og Adomeit Film. Instruktør er Daniel Borgman, som også arbejdede på Fyn med sin sidste film "At elske Pia", der blev optaget på Langeland.

Udover Sofie Gråbøl spilles filmens store roller af Peter Plaugborg, Ghita Nørby og Amanda Collin. I den absolutte hovedrolle som den 13-årige pige Liv spiller det unge stortalent Vivelill Søgaard.

