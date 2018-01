Uambitiøst og pinligt: OB-fans kritiserer sportsdirektør efter Fellah-aftale

Rigtig mange OB-fans har sat næsen op efter forstærkninger af truppen i dette transfervindue. Og selv om OB med tirsdagens låneaftale med FCN-spilleren Mohammed Fellah nu har hentet fire spillere, er utilfredsheden stadig stor.

Der har været travlhed i Ådalen i januar.

Til midnat onsdag aften lukker transfervinduet, og indtil videre har OB sagt farvel til Frederik Tingager og Izunna, ligesom der er blevet sagt goddag til fire nye ansigter.

Ind er kommet André Rømer, Marco Lund og Troels Kløve - og tirsdag aften kunne OB offentliggøre en lejeaftale med FC Nordsjællands Mohammed Fellah, der er en spiller, som Jesper Hansen flere gange tidligere har forsøgt at hente til Odense.

Den norske offensivspiller har dog ikke rigtig formået at slå sit navn fast i det nordsjællandske, hvorfor flere brugere på det sociale medie Twitter er kritiske over for tilgangen af Fellah, som flere medier kalder for 'et flop' efter den fejlslagne tid i FCN, hvor han ikke har formået at spille sig på holdet.

Flere brugere udtrykker utilfredshed med, at en 28-årig lejespiller med stor sandsynlighed kommer til at tage spilletid fra flere af klubbens egne talenter.

"Hvis OB seriøst henter Fellah, så er jeg færdig med at forsvare Jesper Hansen. Den signing giver INGEN mening. Så hellere give spillere som Eskesen mere spilletid."

Sådan skriver Jens Estrup Kongstad i et tweet.

Hvis @Odense_Boldklub seriøst henter Fellah, så er jeg færdig med at forsvare Jesper Hansen. Den signing giver INGEN mening. Så hellere give spillere som Eskesen mere spilletid. #sldk #obdk #transferdk — Jens Estrup Kongstad (@Jensekongstad) January 30, 2018

"Hvis en mand med 6 kampe 1½ år skal tage spilletid fra JJT, Eskesen, Greve så kan er sidste tro på Jesper Hansens kontinuitet væk. Det jo stilstand, ikke fremgang!", skriver Simon Svalling.

Det gør han så alligevel, ser det ud til. Hvis en mand med 6 kampe 1½ år skal tage spilletid fra JJT, Eskesen, Greve så kan er sidste tro på Jesper Hansens kontinuitet væk. Det jo stilstand, ikke fremgang! #obdk #sldk #transferdk #GråMus 🐭 https://t.co/pcdqtiwV99 — Svalling (@SimonSvalling) January 30, 2018

- Spændende offensivspiller

OB's sportsdirektør Jesper Hansen har ofte været mål for kritik fra de sejrshungrende og evigt optimistiske OB-fans.

Han forsvarer naturligt nok tilgangen af Mohammed Fellah, som er hentet på 'fordelagtige vilkår'.

- Mohammed Fellah er en spiller, vi har holdt øje med i flere år. Han er en spændende offensivspiller med et rigtig højt topniveau, men han er også en spiller, der har haft det svært i de seneste år. Derfor henter vi ham ind på en lejeaftale, hvor vi på fordelagtige vilkår kan se ham an, så vi til sommer har en god fornemmelse af, om han stadig kan nå det potentiale, som vi håber på. Hvis det er tilfældet, er vi allerede nu enige med FC Nordsjælland om vilkårene for et permanent skifte, siger OB’s sportsdirektør Jesper Hansen til klubbens hjemmeside.

Men det kan ikke dæmpe utilfredsheden hos flertallet af de OB-fans, der på OB's egen Facebookside har kommenteret på tilgangen af nordmanden.

"Så blev den pinlige aftale officiel," skriver Kasper Kim Jensen.

"Nej nej nej nej nej, 10 kampe på 2 år.. Den nye kvalitets spiller.. Nøj hvor er det uambitiøst," mener Emil Svendsen.

Må vente i spænding

Flere forsvarer dog også både Jesper Hansen og ikke mindst Mohammed Fellah. De peger blandt andet på, at Fellah skal have en chance for at bevise sit værd, inden han bliver dømt som fejlcastet.

"Fellah har været en stor profil i skandinavisk fodbold, og hvis han kan komme igang kan det så blive en kæmpe succes. Vi må vente i spænding," skriver blandt andet Nicolai Hansen.

Samme tilgang har Oliver Arnvig, der skriver: "Kære OB fans, lad os vente med at svine både Jesper Hansen, Fellah og de andre indkøbte spillere til, inden sommer, hvor vi kan konkludere om det har været gode indkøb eller ej. Forza Odense."

Mohamed Fellah er hentet til OB på en kort lejekontrakt frem til sommer. Dog har OB også allerede lavet en aftale om en købspris, hvis Fellah griber chancen i OB.

Mohammed Fellah har i alt spillet 67 superligakampe for henholdsvis Esbjerg og FC Nordsjælland og lavet tre mål.

Han kommer i OB til at spille med trøjenummer 25 og slutter sig til resten af truppen på træningslejren i La Mange i Spanien allerede onsdag.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar til kritikken fra OB's sportsdirektør, Jesper Hansen.