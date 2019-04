Så er der ryddet op: To uheld på motorvejen gav lange køer

Der var tidligt tirsdag morgen sket to færdselsuheld på Fynske Motorvej. Begge uheld gav omkring klokken 08.20 lang kø.

Det første uheld skete ved afkørsel 52 og det andet ved afkørsel 56. Begge skete i vestgående retning.

Oprydningen forventedes ifølge Vejdirektoratet tidligst overstået klokken 09.10.

Vagtchef Ehm Christensen fra Fyns Politi fortalte til TV 2/Fyn klokken 08.35, at de først lige er ankommet til uheldene og endnu ikke har overblik over omfanget eller om der er alvorligt tilskadekomne i de to uheld.

Klokken 09.00 kunne vagtchefen på Twitter så fortælle, at der nu var ryddet op efter de to uheld.

Der er fortsat lidt kø omkring uheldet ved Odense Syd.