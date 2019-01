Frontalt sammenstød: Gravid kvinde og 4-årigt barn kørt på hospitalet

Lørdag eftermiddag kort før klokken halv fem får Fyns Politi en anmeldelse om et uheld på Stenløsevej syd for afkørsel 51 i Odense.

Det oplyser vagtchefen ved Fyns Politi, Ehm Christensen.

- To biler er kørt frontalt ind i hinanden, fortæller vagtchefen til TV 2/Fyn kort efter at uheldet er sket.

Det drejer sig om en 63-årige mand, der kommer kørende af Stenløsevej i sydvestlig retning.

- Manden her er uopmærksom i et kort øjeblik og kører over i modkørende vognbane, hvor han snitter en anden bil, fortæller Ehm Christensen og fortsætter:

- Hverken den 63-årige mand eller personen i den modkørende bil kommer noget til, men det gør en bil bagved den snittede bil.

Gravid kvinde og barn i bilen

I bilen bagved den snittede bil sidder en 37-årig mand, en 32-årig gravid kvinde og et 4-årigt barn.

- Manden brækker hoften, mens den gravide kvinde klager over smerter i maven. Barnet på bagsædet af bilen bløder ud af næsen. Alle er blevet kørt på Odense Universitets Hospital, siger vagtchefen.

Vejen var spærret i begge retninger i havanden time. Klokken lidt over seks lørdag aften blev evejen igen åbnet, og Fyns Politi takkede for de mange forstående bilister.

Foto: Ken Pedersen

Stenløsevej syd for afkørsel 51 i Odense er i øjeblikket spærret i begge retninger på grund af færdselsuheld. Politi og Redningsberedskab er på stedet. — Fyns Politi (@FynsPoliti) January 12, 2019

