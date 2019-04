Undersøgelse af gener kan forudsige risiko for hjertesvigt

Der er godt nyt til familiemedlemmer til patienter med uforklaret hjertesvigt.

En undersøgelse af generne kan nemlig afsløre, om man selv er i risiko for at udvikle samme sygdom.

Det skriver Jysk-Fynske Medier på baggrund af en ny undersøgelse fra Odense Universitetshospital (OUH).

- Det betyder også, at vi nu kan undersøge både patienter, der har haft hjertesvigt og deres familiemedlemmer for, om de har særlig risiko for at udvikle hjertesygdomme med alvorlige konsekvenser senere i tilværelsen, siger Jens Mogensen.

Tilbyder undersøgelser

Han er professor på Syddansk Universitet og specialeansvarlig overlæge på Hjertemedicinsk Afdeling på OUH.

- Men det er også muligt helt at frikende de familiemedlemmer, som har det normale arveanlæg og ikke har samme risiko for alvorlig sygdom, siger Jens Mogensen til Jysk-Fynske Medier.

Ifølge professoren er det oplagt at tilbyde undersøgelserne til alle yngre patienter med hjertesvigt, der ikke umiddelbart lader sig forklare.

Hvis lægerne finder den særlige genmutation, der skaber problemerne, kan de iværksætte en tidlig og forebyggende behandling.

- Dermed kan vi mindske risikoen for alvorlig sygdom, hvilket naturligvis har stor betydning for de sygdomsramte familier, siger Jens Mogensen.

100.000 lider af hjertesvigt

Alle patienter med hjertesvigt undersøges på sygehusene. Men der har hidtil været forskellig praksis for, hvilke patienter som tilbydes genetiske undersøgelser.

Men nu er der fælles retningslinjer for genetiske undersøgelser på vej, skriver Jysk-Fynske Medier.

Det skønnes, at mellem 60.000 og 100.000 danskere lider af hjertesvigt i en eller anden grad.

Undersøgelsen baserer sig på 111 hjertepatienter samt 436 af deres pårørende i perioden fra 2011 til 2017.

Konklusionerne er netop blevet offentliggjort i det amerikanske tidsskrift "Circulation: Heart Failure".

