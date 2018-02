Unge flygtninge fortæller deres historie på teaterscenen

Forestillingen Fortællinger på Flugt på Teater Momentum er resultatet af unge flygtninges modige beslutning om at fortælle historier fra deres liv.

Fortællerne i forestillingen er almindelige mennesker med ualmindelige historier, som fortæller i øjenhøjde og uden omsvøb. 1. februar kommer forestillingen til et udsolgt Teater Momentum i Odense.

Hver dag forsøger mennesker med flygtningebaggrund at skabe sig en hverdag i deres nye hjem rundt om i Danmark.

Læs også Kunstakademiet til Vollsmose? - Fantastisk idé!

Hvad betyder det at blive sat i politisk og juridisk bås som flygtning, at ramle ind i et system og nye kulturer, der har holdninger til din ’status’, men ikke din person? Hvordan insisterer man på at have sin egen historie midt i alt det?

1. februar inviteres Odenses borgere helt tæt på disse historier. Publikum kommer med ind i det intime rum, som opstår, når mennesker deler personlige historier, som viser, hvor forskellige vi er og ikke mindst, hvor meget vi har til fælles.

Fortællere fra hele verden

I forestillingen Fortællinger på Flugt kan publikum blandt andet møde Abdullah fra Syrien, som fortæller om sin nye tilværelse i Middelfart.

Du kan også møde syv andre unge med hver deres unikke historie. Fortællerne kommer fra vidt forskellige lande og konflikter, men fælles for dem er, at de alle har oplevet at flygte og starte et helt nyt liv i Danmark.

Før forestillingen gennemgår fortællerne et intenst workshopforløb, hvor de finder frem til netop den historie de ønsker at dele. DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom - har samarbejdet med storytelling-virksomheden Forvandlende Fortællinger for at give de otte unge med flygtningebaggrund muligheden for at fortælle deres historier på teaterscener i hele Danmark.

Se Fyn Live fra Teater Momentum herunder: