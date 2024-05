Peter har ventet på aftale i ti år: - Gad vide om det sker i dag?

Hellere en uperfekt reform - end ingen

Fra begge lyder budskabet, at en reform er alfa omega.

- Det allerværste ville være, hvis reformarbejdet falder på gulvet endnu en gang. Det har vi set før, og det ville være rigtig ærgerligt. Så jeg håber rigtig meget på en reform - jo før, jo bedre, siger Stine Høholt.

- Jeg synes, det er bedre at få en reform, som måske ikke er 100 procent perfekt end slet ikke at få nogen reform.

Samme toner lyder i Faaborg.

- Man har nok viden nu. Nu skal der sparkes til bolden, siger Peter Thor Andersen.

Og bliver bolden sparket i mål, er han klar over, at det ikke nødvendigvis er alle kollegaer rundt på andre museer, der vil have lyst til at finde champagnen frem ligesom ham selv.

- Jeg siger det jo selvfølgelig, fordi jeg er en af dem, der håber på, at vi får mere i støtte. For jeg ved jo også godt, at vi har kollegaer, som kan komme i klemme. Det tænker vi jo meget på, siger Peter Thor Andersen.

I Odense håber Stine Høholt også, at flest mulige vil sidde tilbage med et smil.

- Jeg er ikke ude på at tage midler fra andre museer overhovedet, og jeg håber, vi får en rigtig god reform, hvor alle museer får det godt, siger Stine Høholt.



Ifølge TV 2 Fyns oplysninger foregår næste forhandlingsmøde onsdag aften.