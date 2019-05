Søko i lynfødsel: Ungen har det fint

En søkounge er blevet født i Odense Zoo, og den har det godt og svømmer rundt mellem havens fire andre søkøer.

Det skete tirsdag morgen i en hulens fart.

- Det var en rigtig hurtig fødsel. Vores dyrepasser var her nede og fodre om morgenen, og han bemærkede, at der var lidt uro, men ikke noget mere usædvanligt. Allerede klokken halv ti var der så en unge i bassinet, fortæller Betina Venshøj, der er veterinærsygeplejerske i Odense Zoo.

Moderen Femmer er en erfaren søko, når det kommer til fødsler. Bassinets nyeste medlem, som er en han, er nemlig hendes niende unge.

Unger kæmper om mors kærlighed

Den nye søkounge er faldet godt til i flokken.

- Den er blevet taget godt i mod. Vores store hun Henriette vil rigtig gerne tage sig af den, fortæller Betina Venshøj.

Men alligevel gav det noget uro i flokken med en lille ny.

- Femmer, som er mor til ungen, har en unge tilbage fra 2017, som stadig ligger rigtig meget op og ned af hende, og han er ikke tilfreds. Han bliver skubbet gevaldigt væk og kan ikke længere få lov til at sutte mælk. Men det er naturens gang, og han skal hjemmefra nu - havde jeg nær sagt. Ej, han skal blive her, men det er meningen, at han skal lidt væk fra sin mor nu, fortæller veterinærsygeplejersken.

Den næsten to år gamle søko skal dog ikke på den helt kolde tyrker, når det kommer til mælk. Han kan nemlig bare lægge sig hen til Henriette, som er en anden søko i bassinet. Ifølge veterinærsygeplejersken i Odense Zoo har hun masser af mælk, som han kan tage af.

- Det giver ingen problemer som sådan, bare lidt mere liv i bassinet, siger Betina Venshøj.

Leder stadig efter navn

Hvad den lille nye søkounge skal hedde, ved Odense Zoo stadig ikke.

- Vi tænker stadig over navnet. Det skal jo være noget, der passer til et dyr fra Sydamerika, fortæller Betina Venshøj til TV 2/Fyn.