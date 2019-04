Unikke billeder om Odenses historie er forsvundet

Onsdag opdagede Ann-Britt Nørgaard, der er kommunikationsansvarlig i Fra Gade til By i Odense Kommune, at der manglede to kunstværker, som illustrerer Odense Bys historie.

Billederne er lavet af kunstneren Mormor og illustrerer Odenses tidlige historie. Kunstneren har blandt andet fået hjælp fra Historiens Hus, Møntergården og børnene i Brandts Billedskole til at udforme værkerne.

De to stjålne billeder er en del af et 20 meter langt maleri om Odenses historie fra Vikingetiden og frem, som siden maj 2017 har udsmykket en del af det hegn, som afskærmer byggeriet omkring Thomas B. Thriges Gade.

Læs også Mudderet gemmer på historien om 100 døde fynboer

- Vi ved, at billederne er stjålet, fordi billederne er skruet på inde fra den anden side af afskærmningen. De kan ikke skrues af udefra, men skruerne sidder der stadig, så billederne er fjernet med vold. Jeg skal have kigget overvågningsbillederne igennem, og så melder jeg det til politiet, siger Ann-Britt Nørgaard.

De to billeder er omkring en 50 gange 70 centimeter store. Materialet er en træplade, hvorpå der er tegnet med en særlig posca-tusch, der efterfølgende er lakeret tre gange, for at den kan holde til at være udstillet udenfor.

Frit lejde

Selvom Ann-Britt Nørgaard vil melde de forsvundne værker til politiet, så er hun ikke interesseret i, at nogen skal straffes for det. Bare de vil aflevere billederne tilbage, så alle odenseanere kan få glæde af dem, siger hun.

- Det er ikke vigtigt for os at få nogen straffet for det her. Vi vil bare gerne have dem tilbage. Så hvis man stiller billederne inde bag hegnet på byggepladsen eller afleverer dem på vores udstilling inde på rådhuset, så bliver vi rigtig glade.

Læs også Et fyrtårn ved fjorden: Vil redde 146 år gammel pumpemølle

Billederne har som sådan ikke værdi, og derfor håber Ann-Britt Nørgaard, at billederne snart dukker op igen.

- De har aldrig været tænkt til at have nogen værdi i kroner og øre. De er lavet til glæde for folk, som går forbi byggeriet. Når byggeriet er overstået var det meningen, at de skulle tages ned og gives til museet.

- Jeg gætter på, at nogen synes de er flotte og gerne vil have dem hjem at hænge på væggen. Men de er jo lavet til os alle, så jeg synes, at man som odenseaner skulle aflevere dem tilbage, så vi alle kan få glæde af dem, siger Ann-Britt Nørgaard.