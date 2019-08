Søger ildsjæle: Vær med til at præge næste Midtfyns Festival

Efter 16 års pause genopstod Midtfyns Festival i maj. Efter en næsten udsolgt festival og et lille overskud i pengekassen er arbejdet med at planlægge næste års festival nu gået i gang.

Arrangørerne inviterer derfor til information- og inspirationsmøde for alle, der er interesseret i at høre om planerne for festivalen, og som måske kan se sig selv spille en rolle i den videre udvikling af festivalen, skriver arrangørerne i en pressemeddelelse.

- Vi ønsker at holde fast i, at det er en festival, vi skaber sammen, og hvor alle skal have mulighed for at bidrage, siger festivalens pressetalsmand, Alex Viberg.

- Vi har gjort os nogle gode erfaringer det første år, og vi kan se, at der er nogle områder, hvor vi har brug for nye ideer og flere kræfter for at kunne lave den festival, vi gerne vil.

Overskud på 140.000 kroner

En måned efter festivalen var overstået var kassen gjort op, og en lettet festivaldirektør kunne fortælle, at der også bliver en Midtfyns Festival i 2020.

- Vi mangler lidt småting, men vi regner klart med at ligge på et overskud på omkring 140.000 kroner. Det lyder ikke af meget, men for en lille festival som vores, er det en overskudsgrad, der svarer til omkring otte procent, fortalte festivalens direktør Sune Vesterlund til TV 2/Fyn den 24. juni.

En gentagelse var afhængig af flere forskellige ting, blandt andet om økonomien hang sammen - og om arrangørerne syntes, at de kunne magte opgaven.

- Vi har kigget på hinanden, og vi kan sige nu, at der bliver en festival i 2020. Blandt andet fordi det gav et overskud, og vi derfor har nogle midler at gøre med, sagde Sune Vesterlund.

Næste år skal der skrues lidt ned for nostalgien, og der skal bruges flere penge på musikken, sagde han til TV 2/Fyn.

Foreløbige tanker

På mødet vil de foreløbige tanker om festivalen 2020 blive præsenteret, og deltagerne får mulighed for at drøfte de områder, som kan forbedre.



- Vi vil blandt andet gerne blive endnu bedre til at involvere gæsterne på festivalen, så det er et af de områder, hvor vi er på jagt efter gode ideer, fortæller Alex Viberg.

Arragørgruppen vil blandt andet gerne have et tættere samarbejde med det lokale erhvervsliv.

- Men det er vigtigt for mig at slå fast, at alle er hjertelig velkommen til mødet. Også selvom man ikke har ideer til lige præcis de områder. Så kom endelig hvis du er nysgerrig efter at høre med om Midtfyns Festivalen 2020, siger Alex Viberg.

Mødet foregår på Ryslinge Høj- og Efterskole tirsdag den 20. august klokken 19 til 21.

Interesserede, der er forhindret i at deltage i mødet, kan i stedet sendte bidrag på mail til info@midtfynsfestival.dk.