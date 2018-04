Vagtchef og revisor fik nedsat fængselsstraf

Østre landsret gav "rabat" i moms- og skattesag fra Munkebo.

En 46-årig indehaver af et vagtfirma i Munkebo og en revisor har fået nedsat deres straffe i en sag om moms- og skattesvindel.

I byretten blev den 46-årige indehaver af vagtfirmaet idømt to år og tre måneders fængsel, mens revisoren skulle i fængsel i et år og ni måneder. Desuden blev de idømt bøder på henholdsvis 2,5 og knap to millioner kroner for moms- og skattesvindel.

Østre Landsret nedsatte i dag straffen til henholdsvis to år og et år og seks måneder.

To år arbejde fra Skat

Sagen daterer sig tilbage til 2013, da Skat bad politiet ransage den 46-åriges hjem. På tidspunktet for ransagningen havde Skat i over to år forsøgt at få regnskabsmateriale fra firmaet, der efterfølgende gik konkurs.

Læs også Fynsk vagtchef og revisor håber at slippe for fængsel og kæmpebøder

Ved ransagningen konstaterede Skat, at der ikke alene var stor forskel på de momsbeløb, der var indberettet til Skat og beløbene i årsregnskabet, man at der også var store og uforklarlige efterreguleringer på købemomsen.

I mailkorrespondance kunne politiet slå fast, at revisoren havde fået forhøjet provisionen, hvis han kunne nedbringe købemomsen, og en goodwil, der pyntede regnskabet med 1,9 millioner kroner, kunne de tiltalte heller ikke forklare.

Mangelfuldt materiale

Tilsyneladende har selskabet haft 15 ansatte, men der er aldrig blevet betalt skat og arbejdsmarkedsbidrag af de ansattes løn, og selskabet har aldrig været registreret, fremgik det af dommen i byretten, hvor det også fremgik, at direktøren i 2011 fik udbetalt et honorar på 800.000 kroner af firmaet uden at indberette det til skat.

Regnskabsmaterialet for 2011 og 2012 var kun delvist intakt og befandt sig i tre papkasser.