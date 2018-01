Ven gennem mange år begravede Olav Rabølle Nielsen

Torsdag blev Odenses nu tidligere byrådsmedlem Olav Rabølle Nielsen begravet. Hans gode ven, den tidligere præst Torben Hangaard, stod for begravelsen.

Den tidligere Vollsmosepræst Torben Hangaard iførte sig efter to års pause atter præstekjolen torsdag, da hans ven gennem 35 år, Olav Rabølle Nielsen, blev begravet.

- Olav var en særdeles god kammerat, som jeg har kendt længe. Jeg har været meget, meget glad for ham altid, fortæller Torben Hangaard til TV 2/Fyn.

Derfor var han sammen med 500 fremmødte tilbage i Vollsmosekirken for at sige farvel til Olav Rabølle Nielsen, der sov ind 27. december efter kort tids sygdom.

Frem til sin død sad Olav Rabølle Nielsen i byrådet i Odense for Socialdemokratiet. Senest ved kommunalvalget i november blev han genvalgt til byrådet. I 30 år arbejdede han som skoleleder og folkeskolelærer i Vollsmose, inden han gik på pension, ligesom han i mange år har været aktiv i fodboldklubben B1909.

Derfor havde familien også inviteret alle, der havde lyst til at sige et endeligt farvel til Olav Rabølle Nielsen, til kaffe i fodboldklubben efter begravelsen.

Berørt familie og venner

Siden hans død har flere politiske kolleger mindet Olav Rabølle Nielsen, og det er tydeligt, at han betød meget for de personer, han mødte gennem sit politiske og frivilige engagement i Vollsmose.

Venstres byrådsmedlem Mark Grossmann var efter begravelsen for berørt til at stille op til interview. På Facebook beskrev han dagen efter Olav Rabølle Nielsens død dét venskab, han havde med socialdemokraten.

- Hvis du kan læse med der, hvor du er nu, Olav, så får du lige en hilsen herfra. Tak for 15 års venskab og utallige refleksioner over livets spøjse indslag.

- Nu blev det din tur til at se livet og hverdagen fra oven, og jeg ved, at du allerede er i gang med at vejlede englene i at passe på de sårbare jordiske skæbner. Tak for et godt kammeratskab, skriver han.

Med til begravelsen torsdag var også Odense Kommunes nuværende og daværende borgmestre, Peter Rahbæk Juel (S) og Anker Boye (S).

På Facebook skrev Peter Rahbæk Juel et langt tak til Olav Rabølle Nielsen for hans arbejde for byens mest udsatte børn og unge.

- Olav var et engageret menneske ud over det sædvanlige. Han har gennem årene været en højt skattet kontaktperson for børn og unge. Olav inkarnerede en af demokratiets fineste dyder - nemlig evnen og viljen til at tale for de grupper, der ikke er stærke nok til at tale for sig selv, skrev Peter Rahbæk Juel.

Olav Rabølle Nielsen blev første gang valgt ind i byrådet i 2009. Det var første gang, han stillede op, og siden da har et højt antal personlige stemmer sikret ham adgang til byrådet ved de følgende tre kommunalvalg.

Efter ceremonien i Vollsmose Kirke blev Olav Rabølle Nielsen begravet på Ejby Kirkegård. Han døde i en alder af 63 år, og efterlader kone og fem børn.