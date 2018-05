Venstres transportordfører: Udvid hele motorvejen i ét stræk

Venstres transportordfører håber, at udbygningen til tre spor på den fynske motorvejsstrækning syd om Odense kan fortsætte i umiddelbar forlængelse af udbygningen på Vestfyn.

Hvis det står til Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen, skal gravemaskinerne ikke sendes hjem den dag de når Odense, men fortsætte udbygningen af den fynske motorvej syd om Odense.

- Nu får vi udvidet motorvejen på Vestfyn, og hvis det står til mig, får vi det sidste udvidet i en glidende bevægelse derefter.

- Jeg erkender, at der kommer en flaskehals syd om Odense, og det kan godt blive et alvorligt problem, siger Kristian Pihl-Lorentzen.

Pengene mangler

Det koster cirka 1,4 milliarder kroner at udbygge strækningen syd om Odense med et ekstra spor. Men det er altså penge, som regeringen endnu ikke har fundet.

Og der er endnu ingen konkrete planer om at finde pengene. Alligevel er en udbygning inden for overskuelig fremtid ifølge transportordføreren slet ikke urealistisk.

- Jeg er gammel nok i gårde til ikke at sætte årstal på. Jeg tror dog, at man på tværs af partierne erkender, at netop motorvejen hen over Fyn er en af vores primære transportkorridorer med meget voldsom trafik. Derfor kan vi ikke i mange år have sådan en flaskehals syd for Odense, siger Kristian Pihl Lorentzen.