Fynsk revy må aflyse premieren: - Vi har tudet hele formiddagen

Rottefælden skulle have haft premiere på deres revy torsdag 30. maj. Men under forpremieren mandag skete der et uheld.

Det er så ærgerligt, og vi har alle tudet hele formiddagen Pia Ullehus, revydirektør

- Det værste, der næsten kan ske i et opløb mod en premiere, er sket. Mikkel Schrøder fik i aftes en muskelskade i sit ene ben, da han under forpremieren på akrobatisk vis fyrede den af som Peter A.G. Det er så ærgerligt. og vi har alle tudet hele formiddagen, siger revydirektør Pia Ullehus.

Mikkel Schrøder har efterfølgende været til lægen, og her lyder vurderingen, at han foreløbig skal holde sit ben i ro. Revydirektøren håber, at Rottefælden mandag i næste uge kan melde en ny premieredato ud.

- Vi har fundet en stand-in for Mikkel, men han kan ikke nå at være klar til torsdag. Men bortset fra, at vi må aflyse premieren, følger vi spilleplanen, siger Pia Ullehus.

Stand-in for den skadede skuespiller bliver Kim Brandt.

- Det siger sig selv, at Kim må bevæbne sig med manuskript, ligesom enkelte numre udgår. Numre, der er skabt til Mikkel - og to ben, siger revydirektøren, der endnu ikke tør sige, hvad aflysningen kommer til at betyde for den samlede økonomi for Rottefælden.