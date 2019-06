Dan Jørgensen om ultimative krav: - Mon ikke vi finder hinanden

De to socialdemokratiske toppolitikere på Fyn, Dan Jørgensen og Trine Bramsen har al mulig grund til at glæde sig over valgets udfald. Med 97,4 procent af stemmerne talt op på Fyn står partiet til at beholde sine fem fynske mandater. Partiet er størst af alle partier i alle fynske valgkredse. Og på landsplan går Socialdemokratiet et enkelt mandat frem til 48 sæder i Folketinget.

Radikale Venstre, Enhedslisten og SF har alle meldt ultimative krav ud til Mette Frederiksen, men det bekymrer ikke de to fynske kandidater for Socialdemokratiet Dan Jørgensen og Trine Bramsen.

- Vi har jo sagt, at vi vil samarbejde til alle sider. Vi vil samarbejde med dem, der vil en ny politik i Danmark, og det tegner sig til, der kan dannes mange forskellige former for flertal, men det er klart, vi kommer til at tale med de radikale, ligesom vi kommer til at tale med alle de øvrige røde partier, siger Trine Bramsen, da TV 2/Fyns Christiansborg-redaktør Katrine Fuglsang fanger de to kandidater til partiets fest på Christiansborg.

Hendes partikollega Dan Jørgensen bakker op, og er fortrøstningsfuld til, at man kan finde ud af at samarbejde på tværs af partierne, når der ligger et endeligt resultat.

- Der er efterhånden så mange partier, der er kommet med så mange ultimative krav, at hvis der ikke var nogen, der flytter sig på nogen af dem, så kunne der aldrig dannes en regering i Danmark, så mon ikke, at vi finder hinanden, siger Dan Jørgensen.

Han peger på flere områder, hvor han ser gode muligheder for samarbejde.

- Jeg bider i hvert fald mærke i, at det område, som alle partier har sagt er det vigtigste - i hvert fald dem på vores fløj - er det grønne område. Der kan vi arbejde sammen. Velfærdsløft har jeg også bidt mærke i, de her partier siger, de gerne vil.

Stor betydning for Fyn - selv uden ekstra mandat

Han mener, at et resultat, der ender med en rød regering, vil få stor betydning for Fyn, selv hvis Socialdemokratiet ikke får et ekstra, sjette mandat på Fyn.

- Først og fremmest er vi gået til valg på at få en ny statsminister i Danmark, en ny politik for Danmark. Og det er jo det, det ser ud til. Det kommer i allerhøjeste grad også til at betyde noget på Fyn, siger Dan Jørgensen.

- Selvfølgelig vil vi da gerne have et mandat mere på Fyn, men jeg må også sige, at grundlæggende set, så er det altså svært at finde noget rigtigt negativt i aften, selv hvis vi ikke får vores hedeste drøm opfyldt, fordi det, der har været vores førsteprioritet, ser jo ud til at lykkes, siger han.

Vil holde fast i stram udlændingepolitik

Radikale Venstres formand Morten Østergaard har tidligere meldt ud, at han kun vil støtte en regering, der gør sig uafhængig af Dansk Folkepartis udlændingepolitik. Dan Jørgensen slår dog fast, at man vil holde fast i den stramme udlændinge politik, der bliver ført nu.

- Det er klart, vi går til valg på at videreføre den stramme udlændingepolitik, der bliver ført. Det har vi sagt så højt og så tydeligt, at det har vi selvfølgelig ikke tænkt os at løbe fra. Specielt ikke fordi en af grundene til, vi nok får det her resultat, er jo, at det er vælgere, som før er gået fra os til Dansk Folkeparti, som nu er gået tilbage til os.