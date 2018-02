Verdensmesteren Viktor Axelsen skal under kniven for at sikre, at han ikke bliver langtidsskadet.

Den fynske badmintonspiller Viktor Axelsen skal opereres i anklen efter en skade, der i januar fik verdensmesteren til at trække sig fra Malaysia Open. Senere måtte han også melde afbud til Indonesia Open.

Nu skifter han medaljeskamlen ud med operationsbordet.

I sidste uge viste en MR-scanning, at Viktor Axelsen havde pådraget sig en såkaldt "bone bruise", der er stadiet inden, der kommer reelt brud på knoglen. Nu har en ny scanning vist, at skaden var værre end først antaget.

Viktor Axelsen har løsrevet en knogle i leddet, og selvom han på kort sigt kan spille videre, har han sammen med Badminton Danmarks sportslige ledelse og IdrætsMedicinsk Tjeneste besluttet at lade sig operere for at undgå en langvarig skade.

- Der er ikke rigtig noget valg. For at den ikke skal gøre mere skade, skal den fjernes. Den går ind og låser mit fodled, og det er selvfølgelig ikke holdbart, siger Viktor Axelsen i en pressemeddelelse.

Opereres senere på ugen

Da operationen anses for at være et mindre indgreb, må verdens nummer et støtte på ankel allerede, når han forlader operationsbordet.

Det er dog endnu for tidligt for Viktor Axelsen at spå om, hvornår han er tilbage på badmintonbanen.

- Det er umuligt at sige noget om All England lige nu, men jeg vil selvfølgelig gøre alt, for at komme mig så hurtigt som muligt, siger Viktor Axelsen.

Viktor Axelsen bliver opereret på torsdag.

