Vil give fynske landmænd skattelettelse for op mod 100 millioner kroner

Landbruget har lidt alvorligt under den tørre sommer. Derfor vil Venstres fynske landbrugsordfører arbejde for at lade en større skattelettelse dryppe ned over landmændene.

Det har været en knastør sommer – lige indtil de seneste par dage. Så kom regnen til landbrugets store glæde, og nu er der muligvis flere gode nyheder på vej til de hårdt prøvede landmænd.

Venstres landbrugsordfører, Erling Bonnesen, siger til TV 2/Fyn, at han vil arbejde for en ændring eller om muligt en fjernelse af jordbeskatningen for landmændene.

En ændring der vil give alene de fynske landmænd en årlig besparelse på op mod 100 millioner kroner.

- Vi skal have et landbrug i fremtiden, der kan konkurrere. De producerer råvarer til vores store fødevaresektor, der sælger produkter verden rundt og skaber masser af arbejdspladser. Derfor skal vi sikre, at vi også i fremtiden har et stort og varieret landbrug. Og der er man truet på produktionen nu på grund af den alvorlige tørke, siger Erling Bonnesen.

Han peger på, at flere andre lande omkring os allerede har lavet tiltag for at støtte landbrugserhvervet, og derfor bliver Danmark nødt til at gøre noget hurtigst muligt.

- Vi bliver nødt til både at have det korte og det lange lys på, når vi ser på løsninger, siger Venstres landbrugsordfører.

Ekstraskat

Erling Bonnesen foreslår derfor at se på muligheden for at afskaffe jordbeskatningen, der hvert år giver godt 900 millioner i statskassen.

- Jordskatten kan sammenlignes med, hvis håndværkeren får en ekstraskat, inden han tager fat i værktøjet for at arbejde. Det er jo helt urimeligt, det kan enhver forstå. På samme måde virker jordskatten; man starter med at beskatte landmanden af sit værktøj, inden han går i gang. Så er man bagud på point, og det duer ikke, når vi skal konkurrere med andre lande, siger Erling Bonnesen.

Han vil derfor prioritere muligheden for at ændre eller fjerne jordskatten.

- I politik skal der selvfølgelig et flertal til. Men det er et emne, som vi vil se meget alvorligt på, siger Erling Bonnesen.

Minister ikke afvisende

Skatteministeriet oplyste i weekenden til TV 2, at ministeriet netop er i gang med at se på muligheden for en lempelse af jordskatten, ligesom embedsværket undersøger andre muligheder for at hjælpe landmændene gennem tørken.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) er heller ikke afvisende for at se på, hvordan landbruget kan blive hjulpet økonomisk.

- Vi er nødt til at se på, om det er nok, det her. Derfor er jeg ikke afvisende over for noget som helst, siger han til TV 2.

Den udmelding bliver ikke overraskende taget godt imod af landbrugserhvervet. Hos Centrovice, der er en virksomhed, som lever af at yde rådgivning til landbruget, har ønsket om afskaffelse af jordskatten i lang tid været et ønske.

- Pengene bliver taget ud af landbruget, inden man har lavet en bundlinje og dermed har fundet ud af, om det har været et godt eller et skidt år. Det har man ikke i andre erhverv, siger Torben Povlsen, der er formand for Centrovice.

Landbruget truet som erhverv

Alt i alt kunne tørken, som miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) selv betegner som en naturkatastrofe, næppe have ramt Danmark på et dårligere tidspunkt.

Landbrugsordfører Erling Bonnesen kalder derfor på handling hurtigst muligt.

- Skaden er sket. Der mangler foder, og det går så ud over produktionen. Det er så alvorligt, at det også får en stor samfundsmæssig betydning nu. Det handler om fødevarer og eksport, og det handler om rigtig mange arbejdspladser. Derfor er vi nødt til at se på rammerne og vilkårene, siger Erling Bonnesen, der er landbrugsordfører for Venstre.

Han vil gå så langt, som til at sige, at dansk landbrug som branche potentielt er truet på overlevelsen.

- Delvist, ja. Man kan ikke undgå et større dyk i produktionen nu, fordi der mangler foder. Man skal slagte kvæg, og man skal slagte svin. Så vi skal op i gear igen så hurtigt som muligt, siger Erling Bonnesen.

Landbruget vurderer selv, at manglen på vand har betydet tab i omegnen af seks milliarder kroner på landsplan. Dertil kommer de problemer, landbruget kæmper med til dagligt, blandt andet at en stribe bønder fortsat lever med så stor en gældsbyrde, at de reelt operer på bankens nåde i hele deres arbejdsliv.

Desuden har mange års restriktiv gødningslovgivning betydet, at dansk korn fravælges i international handel - og dansk kød har det mere end stramt i konkurrencen med for eksempel brasilianske og amerikanske megaproducenter.

Landbrugsglæde

I torsdags mødtes erhvervet og politikerne på Augustenborg på Als - og her fik landmændene en politisk hjælp i form af ændringer i foderkravene til dyrene.

Og så kom regnen altså også, og på den økologiske gård Verningelund i Tommerup er landmand Arne Jørgensen glad for, at håndsrækningen fra oven endelig er kommet.

- Hver dråbe tæller. For når det regner bare en lille smule, så vil græsset stille og roligt komme i gang igen. Det er alfa og omega for, at jeg har foder nok til mine dyr til vinter, siger Arne Jørgensen.

Som følge af sommerens tørke og mangel på foder har han ligesom flere andre landmænd tabt en del penge. Han har også måtte sende 16 køer til slagtning, fordi der ikke var foder nok.

Landmændene og regeringen var i torsdags samlet til krisemøde, og her fik landmændene blandt andet lov til nu at fodre med kun 50 procent grovfoder i stedet for det normale 60 procent.

Det har stor betydning for Arne Jørgensen.

- Det betyder, at vi kan undgå at reducere yderligere i antallet af køer, siger Arne Jørgensen, inden interviewet bliver afbrudt af de for ham velsignende dråber fra oven.

- Nu regner det igen. Det er perfekt, siger Arne Jørgensen med et smil.