Beboer kørt til OUH: Voldsom brand i rækkehus

Tirsdag morgen er der udbrudt brand i et rækkehus i Poppelhaven i Odense.

Opdateret 5.55: Politiet har kontakt til husets beboer, der er sendt til OUH for observation af røgforgiftning. Branden er slukket.

Klokken fem tirsdag morgen arbejdede politi og brandvæsen på at få slukket en brand i et rækkehus i Poppelhaven i Odense NØ.

Branden brød ud 4.35, og ifølge Fyns Politis vagtchef Steen Nyland var branden voldsom.

- Huset er overtændt. Det brænder rigtig godt, fortæller han til TV 2/Fyn.

Husets beboer er sendt til observation for røgforgiftning på OUH.

Indsatsleder ved Beredskab Fyn område Odense Kenny Christensen fortæller, at brandvæsnet havde branden under kontrol efter en halv times tid. Herefter fortsatte slukningsarbejdet flere timer.

- Vi har slået branden ned på en 25 minutter og sikret nabohuset og huset til venstre for bygningen for at sikre, at branden ikke springer den vej, siger han.

Indsatsleder ved Beredskab Fyn område Odense, Kenny Christensen rykkede med sit hold ud til branden i Poppelhaven.

