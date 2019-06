Voldspil får vagter efter hærværk og ildspåsættelse

I maj var der to dage i træk ubudne gæster til Nyborg Voldspil. Der blev blandt andet stjålet værktøj for flere tusinde kroner, og der blev sat ild til noget toiletpapir, der var placeret op ad døren ind til orkesterhuset.

Det får nu Nyborg Kommune til at gribe ind og indsætte vagter til at patruljere ved voldspillet. Siden onsdag har vagter fra sikkerhedsfirmaet Securitas patruljeret ved voldspillet.

- Vi vil gerne værne om vores frivillige og vores foreningsliv i Nyborg, og det her var ladsiggøreligt for et rimeligt beløb, siger formand for kultur- og fritidsudvalget Erik Rosengaard (V).

Nyborg Kommune har i forvejen en aftale med Securitas, som også står for at patruljere på rådhuset.

Glæde hos formanden

Beslutningen om at patruljere voldspillet vækker glæde hos formand Jesper Bech Madsen. Voldspillet blev i 2018 også udsat for hærværk inden premieren.

- Vi er rigtig glade for Nyborg Kommunes hjælp, de støttende beskeder vi har modtaget og ikke mindst de søde kommentarer vi hører, når vi går gennem byen. Det betyder rigtig meget for Voldspillet og de frivillige at mærke den varme opbakning, siger han i en pressemeddelelse.

Nyborg Kommune yder hvert år et tilskud til voldspillet. I år er det på 375.000 kroner. Derfor mener Erik Rosengaard også, det er passende, kommunen hjælper med vagter.

- Vi understøtter jo voldspillet med et større beløb, og vi vil gerne have, det skal gå dem godt, så derfor giver vi så den her håndsrækning, siger han.

Ifølge Erik Rosengaard er det ham, der har taget beslutningen om at indsætte vagter, men han har informeret kultur- og fritidsudvalget, der bakkede op om idéen.

Vagterne kommer til at patruljere indtil premieren 19. juli, hvorefter voldspillet selv indsætter en vagt.