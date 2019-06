Her får ukrudtet lov til at gro: - Vores by kommer til at se mere og mere forrykt ud

Skilte, der er dækket af meterhøjt græs, tidsler mellem brostenene og en central gågade, der mest af alt minder om en markvej.

Sådan ser det ud lige nu i Kerteminde, der er ved at gro til i ukrudt.

Jeg synes, det er pinligt i forhold til, at vi er en stor turistby. Kamilla Bundgaard, dagplejer

Og det piner kerteminderne.

- Jeg synes, det er pinligt. Jeg synes, det er pinligt i forhold til, at vi er en stor turistby, og det er synd for den nye renæssancehavn, hvor det bare vælter op med ukrudt over det hele. Det ser meget forladt ud, fortæller Kamilla Bundgaard.

Foran den nye renæssancehavn myldrer ukrudtet frem mellem brostenene. Foto: Ole Holbech

Flere frygter, at det kommer til at gå ud over turismen i byen.

- Problemet er, at vores by kommer til at se mere og mere forrykt ud. Vi lever stort set af turister. Det første, de møder, når de kommer til Kerteminde, er ukrudt på vejen hertil og rundkørsler, der er sat totalt til af ukrudt, fortæller Carsten Møller, der er tidligere kommunaldirektør i kommunen.

Selv asfalten må overgive sig til ukrudtet. Foto: Ole Holbech

- Det pynter ikke. Det gør det ikke. Men jeg håber da, at turisterne kommer til Kerteminde alligevel, og at de ikke kun kommer for at se vores ukrudt, men at de også kommer for at se Kerteminde bys herligheder, og at de så kan overse ukrudtet, fortæller Ulla Eithz, der er formand for Turismens Venner i Kerteminde.

Hellere spare på ukrudtet end på børnene

Det er et forlig fra sidste år, der har skåret tre millioner kroner af budgettet til blandt andet bekæmpelse af ukrudt i byen.

Det betyder, at der nu kun bliver slået græs to gange om året. Ligesom ukrudtet kun bliver fjernet to gange om året. Og så er weekendrengøringen i midtbyen i højsæsonen sparet væk. Blomsterbede i Kerteminde, Munkebo og Langeskov er helt sløjfet.

Jeg vil hellere spare på græs og ukrudt, end jeg vil spare på børn og ældre Jesper Hempler, formand for Miljø-, Natur- og Teknikudvalget i Kerteminde (SF)

- Det ser jo trist ud. Men vi bliver også nødt til at acceptere tingene, som de er. Men selvfølgelig havde vi håbet, at græsset blev slået, og blomsterne kom op i Langegade, som de plejer. Men sådan bliver det bare ikke i år, siger Ulla Eithz, der fortæller, at ukrudtet foran hendes hus er knæhøjt.

Formanden for Miljø-, Natur- og Teknikudvalget i Kerteminde, Jesper Hempler (SF), mener, at det er en af de prioriteringer, som man bare blev nødt til at foretage sidste år.

- Jeg har sagt helt åbenlyst, at jeg vil hellere spare på græs og ukrudt, end jeg vil spare på børn og ældre, siger Jesper Hempler til TV 2/Fyn.

Hov, der kom en bil

Dagplejer Kamilla Bundgaard har oplevet, at det meterhøje græs omkring området ved Nymarksskolen går ud over trafiksikkerheden.

- Jeg var lige ved at køre ud foran en varebil, selvom sådan en egentlig er høj. Men fordi du skal koncentrere dig om at kigge henover det høje græs, var jeg lige ved at køre ud foran den.

Hun opfordrer derfor nu på Facebook til en "fælles havedag", hvor hun håber, at andre vil hjælpe til med at bekæmpe ukrudtet, når nu ikke kommunen kan smide flere penge i bekæmpelsen.

- Jeg håber, at der er nogen, der vil hjælpe med at trimme rundt om skiltene og fjerne det værste ukrudt langs vejen.

Hun håber, at budskabet om at gribe til lugejernet vil sprede sig til andre landsbyer omkring Kerteminde.

Et hvil i det "grønne" Foto: Ole Holbech

Frivillige tager hakkejernet

Og midt i Kerteminde har Pia Bendtsen allerede gjort kål på ukrudtet foran hendes butik i Langegade.

- Jeg synes, det er okay, at man laver besparelser i en kommune. Det er i hvert fald bedre, end hvis det går ud over de syge og de svage, så må vi hjælpes ad allesammen. Det er der ikke nogen, der tager skade af, siger Pia Bendtsen.

Jesper Hempler synes, det er en god ide, hvis frivillige tager hakkejernet i egen hånd.

- Tidligere ville jeg nok have sagt, at sådan noget ikke ligefrem var noget borgere skulle gå og gøre, men det har man jo gjort i flere år i nogle landsbyer, derfor synes jeg egentlig også godt, at man kan gøre det her. Men jeg synes ikke, at man kan gå ind og for eksempel varetage vores børnepasning eller pleje af ældre.

Han vil nu drøfte med forvaltningen, om der er områder, hvor der skal fjernes mere ukrudt.