Yderligere seks personer fængslet efter stor politiaktion

I alt otte personer er nu varetægtsfængslet efter en større politiaktion, der foregik flere steder på Fyn natten til fredag og fredag morgen. Det skriver Københavns Politi på deres Twitter-profil.

Fjorten personer blev anholdt ved aktionen og i alt ti er nu blevet fremstillet i grundlovsforhør. Otte er blevet varetægtsfængslet frem til 11. oktober, mens to er løsladt, men fortsat sigtede. Syv af de fængslede er mænd, mens en enkel er kvinde.

Personerne er sigtede for fire forskellige forhold, fortæller anklager fra Københavns Politi Annika Jensen.

- Der er sigtet for både narkotikakriminalitet og våbenkriminalitet, siger hun.

Årsagen til, at Københavns Politi udtaler sig om sagen er, at sagen ligger hos specialenheden Særlig Efterforskning Øst.

De to personer, der blev løsladt efter grundlovsforhøret er sigtet for at have været i besiddelse af kokain og amfetamin og for at have solgt det, men dommeren fandt ikke grundlag for at varetægtsfængsle dem.

To andre personer er sigtet for at have overdraget 20 kilo amfetamin, mens de resterende fire er sigtede sigtet for at være i besiddelse af et større antal pistoler

I dag er yderligere otte personer fremstillet i sagen i retten i Odense. Seks personer er varetægtsfængslet frem til d. 11/10 og to personer er løsladt, men forsat sigtede. #politidk https://t.co/xu0MWOZXlL — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) September 21, 2019

Ved aktionen fredag fandt man blandt andet 51 våben og over 20 kilo amfetamin forskellige steder på fyn.

Lørdag klokken 9.00 var otte af de anholdte så i Retten i Odense, hvor det meste af dagen er gået med grundlovsforhør i sagen.

To fængslet fredag

Fredag blev to af de anholdte fremstillet i grundlovsforhør og varetægtsfængslet indtil 11. oktober. Der er om to mænd på henholdsvis 22 år og 35 år.

Den ældste af de to blev sigtet for at have et våbenlager i Årslev, hvor der blev fundet 40 pistoler og ammunition - heriblandt 13 pistoler af modellen Glock 25 med ti kilo ammunition. Derudover er han sigtet for at have været i besiddelse af 100 gram kokain og 400 gram amfetamin med henblik på videresalg.

- På nuværende tidspunkt er det politiets opfattelse, at der er en forbindelse mellem de to sager. Altså de to, der blev fremstillet i går og de, der blev fremstillet i dag. Men nu skal politiet lige have ro til at efterforske sagen og finde ud af, hvad der er op og ned, siger Annika Jensen.

