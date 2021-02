Anton strejker fra vejkanten - håber at lægge pres på politikerne

På initiativ af en elev på Glamsdalens Idrætsefterskole boykottede flere unge torsdag undervisningen i protest mod, at kun nogle skoler genåbner 1. marts.

Og fredag tog 16-årige Anton Hestbech Nielsen sin protest med på gaden - eller nærmere bestemt til vejkanten.

Udstyret med en kande kaffe, refleksvest og et papskilt med et budskab havde den unge fynbo indtaget rabatten ved den trafikkerede Odensevej i Glamsbjerg.

Min nabo må for eksempel komme tilbage på sin efterskole i Nordjylland, men jeg må ikke, fordi den ligger i en bestemt region Anton Hestbech Nielsen, efterskoleelev

- Vi føler os uretfærdigt behandlet. Min nabo må for eksempel komme tilbage på sin efterskole i Nordjylland, men jeg må ikke, fordi den ligger i en bestemt region. Det, føler vi ikke rigtig, giver nogen mening, siger Anton Hestbech Nielsen, der går på Brøruphus Efterskole i nærheden af Skanderborg i Østjylland.

Foto: Jeanette Torndahl Fournier

Udover at vise sin utilfredshed overfor bilisterne, forsøgte Anton Hestbech Nielsen at få politikerne til at ændre deres beslutning.

- Vi håber, vi kan lægge pres på politikerne for en hurtigere genåbning af efterskoler, siger han.

Tror du det lykkes?

- Det håber jeg, men vi er ved at blive lidt desperate, så det er også et lidt desperat forsøg på at komme tilbage, fortæller Anton Hestbech Nielsen.

Kostbare uger

Et flertal i Folketinget blev i denne uge enige om, at kun efterskoler i Vestjylland, Nordjylland og på Bornholm må åbne for elever i første omgang.

Til stor frustration for Anton Hestbech Nielsen og de andre efterskoleelever, der ikke er omfattet af genåbningen 1. marts. Og der var da også opbakning fra forbipasserende, der kvitterede med dyt.

- Vi har kun det her ene år, og der gælder hvert minut. Hvis man tænker, at vi sagtens kan vente to uger mere, så er det to meget, meget lang uger for os. Det er to meget kostbare uger, siger han.

Ifølge ham er det muligt at lave en 'boble' på efterskolen for eleverne ligesom ugentlige tests for elever og lærere skal forhindre smittespredning.

- Vi mener, der er rig mulighed for at være på efterskolen under en pandemi.

Efter planen bliver efterskolerne åbnet i hele landet 15. marts.