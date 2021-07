Film optaget i lille by på Fyn: Nu med i stor filmfestival

Store skuespillernavne

Filmen er baseret på den danske klassiker En dødsnat fra 1912, som var forfatter Marie Bregendahls selvbiografiske gennembrudsroman.

- At genfortælle denne historie, som er lige så aktuel i dag som dengang, har været en gave. Og derfor betyder det også noget helt særligt, at vores film nu får verdenspremiere i Toronto, og vi dermed får mulighed for at præsentere det nordamerikanske publikum for denne fortælling, som ligger mit hjerte så nær, siger spillefilmskaberen Tea Lindeburg.