Personale på plejehjem sparer tid med kloge bleer

Derfor ved Christina Sjønov, i hvilket tidsrum beboeren skal på toilettet. Og hun ved også, hvor stor en ble beboeren har brug for.

I Assens Kommune har hjælpemidlet været i brug siden 2022, og Christina Sjønov kan tydeligt mærke en forskel:

- Førhen havde vi tit lækager om natten, hvor vi skulle hen og bundskifte hele sengen. Dyne og madras og det hele skulle tørres af, så det var tørt til at vedkommende skulle have det igen senere på dagen.

Faktisk er tidsforbruget ved bleskift, bletjek, tøjvask og lækage reduceret med 25 procent i forhold til tiden før brugen af hjælpemidlet. Den besparede tid kan nu bruges på at være sammen med de ældre på plejehjemmet.

En samfundsmæssig gevinst

Brugen af den intelligente ble er blevet analyseret ved i alt 45 borgerforløb. Og tidsbesparelsen for personalet er bare én af flere positive effekter. Det fortæller Stine Wedel, som er kontinenssygeplejerske for hele Assens Kommune.

- Vi ser, at borgere har mindre urinvejsinfektioner, fordi vi finder de rigtige toilettider til dem, siger hun.

Velværet for borgerne i Assens Kommune er Stine Wedels fokusområde, men hun ser også en stor mulighed for at spare tid og penge på landsplan ved at bruge kortlægge vandladningsmønstre og dermed forhindre urinvejsinfektioner.

- Man ved, at urinvejsinfektioner er en af de hyppigste indlæggelsesårsager i Danmark, siger Stine Wedel og peger på, at der på landsplan kan være store muligheder for at spare tid og penge ved at kortlægge vandladningsmønstre og dermed forhindre urinvejsinfektioner.

Vigtigt for velvære

Ifølge Christina Sjønov opstår urinvejsinfektioner typisk, når en beboer har ligget med en fyldt ble uden nok sugeevne.

Det er bare ét af flere gode argumenter for, at det er vigtige at finde den helt rette størrelse ble.