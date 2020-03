Kulturarbejdspladser kan forsvinde som følge af coronavirus

Som i resten af landet er kulturlivet også på Fyn lukket ned og står til en ordentlig økonomisk øretæve.

Derfor bør kulturminister Joy Mogensen (S) hurtigst muligt finde ud af, hvordan staten kan hjælpe de trængte kulturaktører.

Det mener Odenses by- og kulturrådmand, Jane Jegind (V), der sammen med fem øvrige kulturpolitikere fra resten af landets største byer har henvendt sig til kulturministeren.

Arbejdspladser står nemlig til at forsvinde, når dørene er lukkede.

Velkommen, bienvenue, wilkommen. Sådan plejer det at lyde fra de fynske kulturinstitutioner til gæster fra ind og udland.

Men nu lyder der: Lukket, closed, geschlossen, guānbì.

Det kan få alvorlige konsekvenser for antallet af arbejdspladser i det fynske kulturliv.

En af de kulturinstitutioner, som normalt trækker rigtigt mange udenlandske gæster til Fyn, er Odense Bys Museer.

- På den korte bane har vi nogle problemer, men på den lange bane, tror jeg, vi har langt større problemer, siger museumsdirektør Torben Grøngaard Jeppesen fra Odense Bys Museer.

Læs også Teater opgiver alle forestillinger: Forær os gerne pengene

- Hvis vi kommer ud af året med et stor underskud, er der kun et sted at finde pengene, og det er på lønkontoen, siger han.

Jane Jegind har nu sammen med fem øvrige kulturrådmænd fra resten af landet bedt kulturministeren om handling.

- Det er potentielt rigtigt mange job. Både fra vores store og mindre kulturinstitutioner. Men der er jo også alle de afledte aktiviteter som hotelovernatninger, cafebesøg med mere, siger Jane Jegind.

Se ministerens svar i indslaget herunder: