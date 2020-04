Øl fra Viggos, Storms Pakhus og Bodegaen er blevet til 10.000 liter sprit til sygehusene

Næsten 10.000 liter sprit er klar til på mandag at blive hentet på Nyborg Destilleri, hvor det vil blive kørt til Borup Kemi på Sjælland.

Her vil spritten blive udvandet til den rigtige alkoholprocent og tilføjet de øvrige ingredienser, så sygehusvæsenet kan bruge det til håndsprit.

- Det har været en spændende proces at få koordineret alt dette på kort tid, og det har været rørende at se, hvor mange organisationer og privatpersoner der har henvendt sig for at hjælpe med at få det til at lykkes. Det er vi meget taknemmelige for, siger Tørk Eskild Furhauge, der er direktør for Naturfrisk Group, som Nyborg Destilleri hører under.

Øl, vin og cider fra fynske værtshuse

I løbet af den seneste uges tid har det fynske destilleri modtaget donationer af øl, cider, vin og spiritus fra en lang række bryggerier, restauratører og vinhandlere.

Det gælder blandt andre Carlsberg, Royal Unibrev samt fynske restaurationerne som Viggos, Storms Pakhus, Bodegaen, Ryans og Blomsten & Bien, der har doneret øl. Energi Fyn har desuden doneret el.

Nyborg Destilleri har doneret arbejdskraft og produktionskapacitet, og Ørbæk Bryggeri, der også er del af Naturfrisk Group, har doneret en tankfuld af øllen Fynsk Forår til spritfremstillingen.